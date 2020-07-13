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Se reanudarán los plazos de las actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones y requerimientos. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/169.P.DIR. A través de este decreto, se autoriza la reanudación de los plazos y términos para efectos de la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos en el ámbito de competencia de la Dirección de Incorporación y Recaudación, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Regionales y Estatales, así como Operativos del IMSS, respecto de aquellos patrones o sujetos obligados que reanuden actividades en los términos que establezcan las autoridades sanitarias correspondientes.

Nuevos plazos para presentar dictamen IMSS

El acuerdo está compuesto por los siguientes puntos:

A partir del 14 de julio, se reanudarán los plazos de las actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones y requerimientos de la Dirección de Incorporación y Recaudación, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Regionales y Estatales del IMSS.

Se amplía hasta el 20 de julio de 2020 el plazo para la presentación a través del Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS) de las constancias de acreditación y membresía de contador público autorizado y del aviso de dictamen por el ejercicio 2019.

por el ejercicio 2019. Se amplía hasta el 26 de noviembre de 2020 el plazo para la presentación en el SIDEIMSS del dictamen del cumplimiento de obligaciones ante el IMSS. Este punto se refiere al artículo 161, del Reglamento de la Ley del Seguro Social.

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