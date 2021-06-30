Fundar analizó los "gastos fiscales", y expuso algunas recomendaciones para mejorar su regulación.

El concepto de “gastos tributarios” o “gastos fiscales” se refiere a políticas económicas y sociales, que se caracterizan por permitir que las empresas y las personas físicas paguen menos impuestos. Pero de acuerdo con un informe publicado por la asociación civil Fundar, los “gastos fiscales” suelen traer consigo más desventajas que beneficios, y su marco legal e institucional es, con frecuencia, poco claro y desarrollado. En el informe Discrecionalidad y falta de regulación: el origen de los privilegios fiscales, Fundar considera que la aprobación, implementación y evaluación de los “gastos fiscales” deberían cumplir con ciertos estándares para evitar cualquier tipo de abuso. En el documento se exponen diversos casos que demuestran deficiencias y vacíos del marco legal vigente, que han propiciado el abuso de este tipo de políticas. Y para mejorar la regulación de los “gastos fiscales”, se exponen una serie de recomendaciones. Fundar considera que la aprobación, implementación y evaluación de los gastos tributarios deberían cumplir con ciertos estándares, para evitar cualquier tipo de abuso. Sobre todo porque estas herramientas de política pública suelen beneficiar a las personas contribuyentes de mayores ingresos, y porque representan anualmente pérdidas recaudatorias muy importantes para el Estado. En México, dichas pérdidas provocadas por estas políticas han variado a lo largo de los años. Puedes ver el informe que publicó Fundar aquí / Fecha de publicación: 1 de junio de 2021.

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