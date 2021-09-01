Aunque un patrón no puede obligarte a que te vacunes, sí puede exigir que te hagas una prueba para detectar si estás contagiado o no. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece la...

Aunque un patrón no puede obligarte a que te vacunes, sí puede exigir que te hagas una prueba para detectar si estás contagiado o no. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. En ninguna de ellas se encuentra la vacunación como causa justificada, por lo que un patrón no puede despedir a su trabajador por vacunarse o no contra COVID-19. Además, el patrón tampoco puede exigir a sus trabajadores que se vacunen. Sin embargo, como señala Reforma, sí pueden pedir que se hagan pruebas para verificar que no están enfermos.

El artículo 134, fracción X de la LFT establece que los trabajadores deben "Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable".

La fracción XI del mismo artículo dice que poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas.

Por otro lado, el artículo 42 de la misma ley dice que la enfermedad contagiosa del trabajador es causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón.

Así, el patrón sí puede exigir que los trabajadores se hagan las pruebas; además, los trabajadores están obligados a informar al patrón sobre su enfermedad contagiosa. En entrevista con ese medio, el abogado laboral Álvaro Mendoza Martínez explicó que lo recomendable es que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre el pago de la prueba.

No te pueden pedir certificado de vacunación en el trabajo

En julio, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde dijo en su cuenta de Twitter que es ilegal requerir el certificado de vacunación contra COVID-19 como requisito para ser contratado o permanecer en un puesto de trabajo. Alcalde aseguró que este requisito sería violatorio de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución Mexicana. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1412401221722427393?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1412401221722427393%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2021%2F07%2Fes-ilegal-pedir-certificado-de-vacunacion-contra-covid-19-en-el-trabajo-stps%2F Además, aseguró que en la dependencia que ella encabeza estarán pendientes de malas prácticas en que incurran los patrones en este aspecto. Con información de Reforma y Expansión https://www.reforma.com/tu-padron-te-puede-obligar-a-vacunarte-y-a-hacerte-pruebas/ar2248869 https://expansion.mx/carrera/2021/08/03/pueden-obligarte-vacunarte-trabajo-mexico

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.