El precio por pieza no refleja lo que el empaque cuesta en realidad. El TCO revela los costos ocultos que afectan rentabilidad, logística y operación.

Cuando un área de compras evalúa proveedores de empaque, el criterio más usado sigue siendo el precio por pieza. Es comprensible: es el dato más visible, el más fácil de comparar y el que más rápido aparece en una cotización. El problema es que ese número representa solo una fracción de lo que el empaque realmente cuesta a la empresa —y en el contexto fiscal de 2026, esa fracción se está haciendo más pequeña.

El Costo Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés: Total Cost of Ownership) aplicado al packaging cambia esa conversación. No elimina el precio unitario del análisis, pero lo pone en contexto junto con todos los factores que determinan el impacto real del empaque en la operación, en la rentabilidad y, cada vez más, en el cumplimiento fiscal.

El costo fiscal del plástico: una variable que ya no puede ignorarse

Desde el 1 de enero de 2026, México aplica aranceles de importación de hasta el 50% sobre plásticos y materiales de empaque provenientes de países sin tratado de libre comercio, como China, India o Vietnam. Para empresas que abastecen parte de su packaging desde esas regiones, el costo de adquisición ya cambió de forma estructural.

Pero los aranceles son solo el inicio del problema. La tendencia global hacia la gravación fiscal del plástico no reutilizable es irreversible: España aplica un impuesto específico sobre envases plásticos desde 2023; la Unión Europea avanza en regulación de materiales de un solo uso; y en México, varios estados ya tienen restricciones o costos adicionales sobre plásticos desechables. El impuesto federal al plástico no existe todavía en México, pero el marco normativo —y la presión recaudatoria— apunta con claridad en esa dirección.

En ese entorno, la elección del material de empaque deja de ser solo una decisión operativa o ambiental para convertirse en una decisión financiera con impacto directo en el TCO. Y aquí es donde el cartón corrugado como alternativa al plástico adquiere una ventaja regulatoria concreta que pocas empresas están cuantificando.

Mientras los empaques plásticos acumulan exposición arancelaria, presión regulatoria creciente y riesgo de nuevos gravámenes, el cartón corrugado de Grupak opera desde una posición radicalmente distinta: es 100% reciclado, cuenta con certificación FSC® y tiene Declaraciones Ambientales de Producto verificadas por el International EPD System —siendo la primera empresa del sector en Latinoamérica en publicarlas. En un entorno donde el costo fiscal del plástico seguirá subiendo, elegir cartón corrugado no es solo una decisión ambiental: es una decisión financiera con impacto directo en el TCO.

En 2025, Grupak recuperó 273,007 toneladas de cartón como materia prima, opera con 74% de energía limpia y acumula 10 años consecutivos con el Distintivo ESR®. Esos indicadores lo posicionan como el proveedor de empaque con menor exposición al riesgo regulatorio ambiental en México —un dato que los directivos de compras deberían incluir en cualquier análisis de TCO.

Qué incluye realmente el Costo Total de Propiedad del empaque

El TCO considera el precio de adquisición como punto de partida, no como punto de llegada. A partir de ahí, integra variables que pocas empresas están midiendo de forma sistemática:

Mermas y desperdicios: empaques con mayor variabilidad dimensional o menor consistencia en calidad generan más material descartado en línea. Ese desperdicio tiene un costo que no aparece en la factura del proveedor.

empaques con mayor variabilidad dimensional o menor consistencia en calidad generan más material descartado en línea. Ese desperdicio tiene un costo que no aparece en la factura del proveedor. Tiempos de línea: un empaque que no se adapta correctamente al proceso de producción o que requiere ajustes frecuentes en la maquinaria se traduce en tiempo muerto. Ese tiempo tiene un costo por hora que puede superar fácilmente el diferencial de precio entre proveedores.

un empaque que no se adapta correctamente al proceso de producción o que requiere ajustes frecuentes en la maquinaria se traduce en tiempo muerto. Ese tiempo tiene un costo por hora que puede superar fácilmente el diferencial de precio entre proveedores. Costos logísticos: volumen, peso y configuración del empaque impactan directamente en transporte, almacenamiento y manejo. Un empaque más barato por pieza puede ser más caro por pallet o por metro cúbico de bodega.

volumen, peso y configuración del empaque impactan directamente en transporte, almacenamiento y manejo. Un empaque más barato por pieza puede ser más caro por pallet o por metro cúbico de bodega. Devoluciones y reclamaciones: fallas en el empaque que llegan al cliente final generan costos de logística inversa, reposición de producto y gestión de reclamaciones que rara vez se asocian al proveedor de empaque en el análisis de compras.

fallas en el empaque que llegan al cliente final generan costos de logística inversa, reposición de producto y gestión de reclamaciones que rara vez se asocian al proveedor de empaque en el análisis de compras. Impacto en imagen: un empaque que no mantiene sus especificaciones de presentación afecta la percepción del producto en anaquel o en entrega. Cuantificar ese impacto es más difícil, pero no es cero.

un empaque que no mantiene sus especificaciones de presentación afecta la percepción del producto en anaquel o en entrega. Cuantificar ese impacto es más difícil, pero no es cero. Riesgo fiscal y regulatorio: un empaque que hoy cumple con las normas puede generar costos adicionales mañana si la regulación ambiental o arancelaria cambia. Evaluar qué materiales y orígenes tiene el empaque actual es parte del análisis de TCO en el entorno de 2026.

Por qué pocas empresas lo están midiendo

El TCO requiere colaboración entre áreas que en muchas organizaciones operan de forma separada: compras, producción, logística, calidad, finanzas y, ahora, legal o fiscal. El precio unitario está en compras; los costos de merma, en producción; los de logística inversa, en operaciones; el riesgo arancelario, en comercio exterior. Sin una visión integrada, cada área optimiza su propio número sin ver el costo total.

El resultado es que decisiones que parecen ahorros en compras generan costos mayores en otras partes de la cadena, sin que nadie lo detecte porque nadie está midiendo el indicador que los conecta.

Cómo construir el argumento TCO frente a un proveedor

Aplicar el Costo Total de Propiedad al proceso de selección de proveedor de empaque implica una metodología que va más allá de la comparación de cotizaciones. Los pasos centrales son:

1. Definir todos los rubros de costo asociados al empaque.

Precio de adquisición, flete, almacenamiento, merma en línea, tiempo de ajuste de maquinaria, costo de devoluciones, exposición arancelaria y cualquier otro factor que la operación haya identificado como variable relevante.

2. Asignar valores reales a cada rubro.

No estimaciones genéricas: datos del propio proceso. Cuánto se desperdicia por mes, cuántas horas de línea se pierden por ajustes, cuál es el costo por hora de producción detenida, qué porcentaje del empaque proviene de países con aranceles elevados. Esos números existen en la empresa; el reto es conectarlos con la decisión de compra.

3. Comparar proveedores sobre el costo total, no sobre el precio unitario.

Un proveedor con precio unitario más alto puede tener un TCO significativamente menor si ofrece mayor consistencia en calidad, mejor adaptación al proceso, menor tasa de merma y materiales con menor exposición a cambios regulatorios. Ese análisis convierte la conversación de precio en una conversación de valor.

El enfoque de Grupak en el TCO del empaque

Un proveedor que entiende la lógica del Costo Total de Propiedad no solo cotiza precio: acompaña al cliente en el análisis de cómo el empaque impacta su operación. Ese nivel de colaboración es lo que diferencia a un proveedor transaccional de uno estratégico.

Costo total del empaque con Grupak: el indicador que pocas empresas están midiendo es precisamente ese enfoque: no vender empaques por precio, sino ayudar a las empresas a entender qué les cuesta su solución de empaque en términos reales y cómo optimizar ese costo total. Con presencia en múltiples sectores industriales y una propuesta centrada en la eficiencia operativa del cliente, Grupak trabaja desde el diseño del empaque para reducir los factores que más pesan en el TCO: merma, tiempos de ajuste, consistencia de calidad en volumen y exposición al riesgo regulatorio.

El indicador que los directivos de compras deben llevar a la mesa

La adopción del TCO como criterio de evaluación de proveedores de empaque no es solo una mejora técnica: es un cambio en la conversación que el área de compras lleva al resto de la organización. En lugar de defender una decisión basada en precio, el director de compras presenta un análisis que integra el impacto real en producción, logística, calidad y cumplimiento fiscal.

En un entorno donde los aranceles al plástico ya subieron hasta el 50%, donde varios estados mexicanos regulan el plástico de un solo uso y donde la tendencia global apunta a una mayor gravación de envases no reciclables, medir solo el precio por pieza ya no es suficiente. Las empresas que ya están midiendo el TCO de su empaque tienen una ventaja concreta sobre las que siguen comprando por cotización. La diferencia no está en el acceso a información: está en la metodología con la que se evalúa esa información antes de tomar la decisión.

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