A veces, el pago de impuestos no depende solamente de la política fiscal. En algunos casos, depende de algo llamado moral tributaria. A veces, la decisión de evadir impuestos no depende de la política fiscal, sino de otro concepto conocido como moral tributaria. Básicamente, se refiere a percepción de equidad del contribuyente ante las normas que impone el Estado. Es decir, si el contribuyente compara lo que el Estado le da contra lo que podría pasar si no paga impuestos. Así, hay casos en los que el contribuyente decide no pagar impuestos porque no considera que haya una reciprocidad con el Estado. Obviamente, cualquier sistema fiscal depende de que los contribuyentes paguen sus impuestos. Resolver el tema de la moral tributaria es de gran importancia en México. En nuestro país, los ingresos tributarios son el 16% del PIB; en otros países de la OCDE, el promedio es de 34%. Por esto, se deben entender bien las razones por las que los contribuyentes deciden no pagar impuestos. Así, se puede diseñar un mejor sistema de recaudación.

Los tres elementos principales de la moral tributaria

La moral tributaria depende de varias motivaciones que trabajan en conjunto. Las más importantes son el grado de reciprocidad Estado-sociedad, la progresividad del sistema fiscal y las normas sociales.

Reciprocidad

Una gran parte de la motivación de pagar impuestos depende de la reciprocidad que los contribuyentes perciben entre la sociedad y el Estado. Básicamente, si el contribuyente cree que los recursos de su pago de impuestos se usarán para mejorar el bienestar social, estará más motivado a hacerlo. Obviamente, esto funciona en sentido contrario. Si el contribuyente cree que el pago de impuestos solamente será utilizado para beneficiar a la clase política, es menos probable que se sienta motivado a hacerlo. Esto se refiere a las percepciones sobre desigualdad en una sociedad. En los países de la OCDE con menor índice de desigualdad, los contribuyentes reportan una mayor moral tributaria y más probabilidad de estar motivados a pagar. En cambio, en países con mayor desigualdad, hay menos probabilidad de estar motivado a pagar impuestos. En la práctica, esto significa que si la gente cree que la carga fiscal es injusta, tenderán a la evasión fiscal. Por el otro lado, es más probable que paguen si perciben igualdad. La progresividad es la cualidad de las tasas impositivas de aumentar conforme aumentan los ingresos del contribuyente. Esto puede observarse, por ejemplo, en las tablas de ISR, en las que tanto las cuotas como las tasas aumentan según el nivel de ingresos de las personas físicas.

Normas sociales

Este punto se refiere a la alineación con el comportamiento de otros. Es decir, si una persona cree que la mayoría de la gente no paga impuestos, es más probable que deje de hacerlo. Así, la percepción personal sobre si la sociedad paga o no impuestos puede afectar la decisión de cada quien. Esto se puede aplicar en dos sentidos. Si el contribuyente cree que nadie paga, entonces no él tampoco pagará. En cambio, si cree que la mayoría de la sociedad lo hace, sí lo hará. Al final, todos estos factores afectan el pago de impuestos en el país y no dependen de las políticas fiscales. Explorar cómo afecta la moral tributaria en México puede ser una buena herramienta para aumentar la recaudación en el país. Con información de CIEP.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y nuestro canal de YouTube.