Al menos 8 millones de familias mexicanas reciben algún apoyo económico del gobierno a través de programas sociales, según el INEGI En el gobierno de López Obrador se han implementado programas sociales a través de la Secretaría del Bienestar, tales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y la pensión para el bienestar de los adultos mayores, a los cuales se destinaron este año 276,833 millones de pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto asignado a los programas llamados prioritarios aumentó 1.3% respecto al año pasado, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, y ha beneficiado a cerca de 8 millones de familias, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales están exentas de pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así lo estipula el artículo 90 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el cual explica que no se consideran ingresos obtenidos “por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas.” Para 2022 el Gobierno Federal propuso un incremento del 76.2% en el presupuesto para las pensiones de los adultos mayores, es decir, 238 mil 14 millones de pesos. De acuerdo con Forbes México, los recursos para este programa representan un presupuesto mayor a varias dependencias, como Salud, a la que plantean darle 192 mil millones; Seguridad, 93 mil millones y Turismo, 65 mil millones.

Fallas en programas prioritarios

A pesar de que el presupuesto sea mayor y se enfoque en los programas sociales, a través del "Análisis de los Programas Prioritarios al Primer Año de la Administración 2018-2024", el Coneval dio a conocer que 6 de 17 programas que analizaron, presentaron fallas debido a la falta de claridad en el problema que se busca atender. Entre los programas señalados se encuentran Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Crédito Ganadero a la Palabra, Precios de Garantía, Fertilizantes y Agromercados Sociales y Sustentables. El Coneval instó al Gobierno Federal a fortalecer los programas prioritarios y asegurar una mejor focalización, debido a que ha encontrado fallas en su implementación y diseño. Con información de Forbes México y Expansión https://www.forbes.com.mx/programas-de-amlo-tienen-prioridad-en-el-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-2022/ https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/09/el-gobierno-de-amlo-proyecta-invertir-303-982-9-mdp-para-11-programas-sociales

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.