Expertos destacan que los estímulos del Corredor Interoceánico marcan una diferencia significativa respecto a proyectos anteriores El gobierno federal ha implementado una serie de estímulos fiscales para fomentar la inversión en el sur de México, especialmente en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Alejandro Torres, socio del despacho Von Wobeser y Sierra, destacó en entrevista con Reforma la importancia de estos beneficios, afirmando que son tan significativos que las empresas deberían considerar la posibilidad de establecer unidades de producción en los polos de desarrollo de la región, a pesar de la infraestructura logística incipiente y la escasez de mano de obra calificada. Uno de los aspectos más destacados de estos estímulos es la exención del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años de operación. Además, se contempla la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los puntos estratégicos del Corredor durante los primeros cuatro años, según información proporcionada por la Secretaría de Economía (SE). Luis Miguel Jiménez, también socio de Von Wobeser y Sierra, compara estos nuevos estímulos con los proyectos anteriores, como el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, que ofrecía un estímulo equivalente al 50% de la tasa del IVA y fue publicado el 30 de diciembre de 2020. Aunque en el pasado se intentaron implementar diversos estímulos fiscales en las Zonas Económicas Especiales de Puerto de Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco, estos no se concretaron, según señala Jiménez. La implementación de los nuevos estímulos en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha generado gran entusiasmo, ya que se espera que impulse el desarrollo de áreas productivas, atraiga inversiones nacionales y extranjeras, y genere empleos en la región, concluye Torres.