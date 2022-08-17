Los principales negocios afectados fueron cafeterías, misceláneas, salones de belleza, pequeñas farmacias, papelerías, entre otros, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de México. Un millón de contribuyentes del comercio al por menor tuvieran que cerrar sus negocios y se dieran de baja ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a la pandemia de Covid-19. Mientras en el primer trimestre de 2019, previo a la pandemia, se registraron 5 millones 345 mil contribuyentes activos de este sector, para igual periodo de este año eran 4 millones 313 mil, un millón 31 mil menos, lo que equivale a una caída del 19.3 por ciento, de acuerdo con datos de órgano recaudador. La cifra de 2022 también es la más baja para un mismo lapso desde 2011, año desde el que se tiene registro. En el primer trimestre de 2011 se reportaron 5 millones 180 mil contribuyentes activos de este sector. En entrevista con el diario Reforma, Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que la reducción de 2019 a 2022 fue resultado de que no todo el pequeño comercio tenía la capacidad tecnológica para operar en línea y con la crisis generada por la pandemia. De acuerdo con la especialista, algunos negocios afectaron fueron las cafeterías, misceláneas, salones de belleza, pequeñas farmacias, papelerías, entre otros, que tuvieron que cerrar y al mismo tiempo dejar de tributar ante el SAT. Esto empezó a ocurrir en el segundo trimestre del 2020, pero se presentó con más fuerza desde el año pasado y hasta los primeros tres primeros meses de este año se mantuvo la tendencia. Como reportamos, el mes pasado el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Iván Pérez Negrón Ruiz, informó que en tan solo una semana de haber implementado el Permiso Covid 4.0, 124 mil trabajadores afiliados presentaron el trámite en línea para obtener una incapacidad por contagio del virus. Además, señaló que de los 21 millones trabajadores registrados ante el IMSS, la afectación a 124 mil derechohabientes durante la quinta ola de Covid-19 representa casi el 0.6% de dicha fuerza laboral.