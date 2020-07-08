Santander México asegura que esta es la tasa hipotecaria más baja de la historia y se verán beneficiadas más de 10 mil familias mexicanas. Antonio Artigues Fiol, director ejecutivo de banca particulares de Santander México, aseguró que pese a la pandemia de COVID-19 que ha generado la pérdida de más de un millón de empleos formales, existen fuertes indicios de que el mercado ha iniciado un proceso de recuperación económica. Ante esto, Santander México se muestra optimista y presentó Hipoteca Plus, con una tasa del 7.75%, a la que llamó la más baja de la historia, con el objetivo de colocar en México 10 mil créditos hipotecarios por un monto total de 30 mil millones de pesos durante el periodo de julio a diciembre del presente año. El directivo dijo que otorgarán créditos desde los 100 mil pesos, siendo 2 millones de pesos el préstamo promedio que esperan otorgar.

Clientes nuevos

Esta promoción es para clientes nuevos. Sin embargo, Antonio Artigues dijo que las personas que ya se encuentran pagando un crédito hipotecario con Santander pueden acercarse, para analizar opciones y que puedan sustituir su crédito actual por el nuevo Hipoteca Plus y así hacerse beneficiarios de la tasa de 7.75%. Otra medida tomada por Santander México ante la pandemia, fue el diferimiento de cuatro a seis meses de los créditos hipotecarios presentado el pasado marzo, lo cual benefició a casi 50 mil clientes, esto ha logrado que su tasa de morosidad no se haya disparado, al presentar un ligero aumento del 2.8% del año pasado a un 3% actual.

Beneficios

Artigues Fiol detalló que Hipoteca Plus no tiene comisión por apertura, además contempla un seguro de desempleo y de incapacidad laboral como parte del apoyo de este banco durante la emergencia sanitaria, con lo cual esperan llegar al 19% del mercado hipotecario de México (actualmente rondan el 17%). Para más información puedes visitar este link con toda la información del nuevo crédito de Banco Santander México.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.