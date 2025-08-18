Guía clara para aplicar la NIF D-4: cuándo llevar saldos a favor de ISR e IVA como cuenta por cobrar y cuándo reconocer un activo por impuesto diferido por estímulos acreditables

Guía clara para aplicar la NIF D-4: cuándo llevar saldos a favor de ISR e IVA como cuenta por cobrar y cuándo reconocer un activo por impuesto diferido por estímulos acreditables

En los cierres contables es común enfrentar saldos a favor y créditos fiscales que pueden solicitarse en devolución o acreditarse contra el ISR. Para evitar reclasificaciones y observaciones, la NIF D-4 establece criterios puntuales sobre cómo reconocerlos en libros y cuándo usar cuentas por cobrar o un activo por impuesto diferido.

Qué considera la NIF D-4 como “crédito fiscal”

Mientras el CFF entiende el crédito fiscal como una cantidad que el Estado tiene derecho a cobrar, la NIF D-4 adopta una óptica financiera: es todo importe a favor de la entidad que puede recuperarse contra el impuesto causado. En términos prácticos, equivale a una cuenta por cobrar cuando la entidad tiene un derecho exigible y pretende recuperarlo en efectivo o vía devolución.

Cuándo va a “cuentas por cobrar”

ISR pagado en exceso (saldo anual a favor): Se reconoce como cuenta por cobrar desde que nace el derecho conforme a ley, aun si la empresa planea compensarlo más adelante.

Se reconoce como desde que nace el derecho conforme a ley, aun si la empresa planea compensarlo más adelante. IVA o IEPS a favor solicitados en devolución: También se presentan como cuenta por cobrar , separados de las cuentas con clientes para dar mayor claridad al lector de estados financieros.

También se presentan como , separados de las cuentas con clientes para dar mayor claridad al lector de estados financieros. Créditos o estímulos que no se acreditarán contra ISR: Si la intención es recuperarlos en efectivo o aplicarlos de otro modo, se registran como cuenta por cobrar.

Cuándo reconocer un “activo por impuesto diferido”

Cuando existan estímulos o créditos fiscales que probablemente se acreditarán contra el ISR y la entidad tiene la intención de aplicarlos de esa forma, su presentación adecuada es un activo por impuesto diferido. El reconocimiento procede al momento de que el crédito queda enterado o liquidado, siempre que haya evidencia suficiente de recuperabilidad futura contra impuesto causado.

Tabla resumen para un cierre sin tropiezos

Situación Registro contable sugerido Saldo a favor de ISR anual (devolución o compensación) Cuenta por cobrar por el exceso pagado frente al impuesto causado. Saldo a favor de IVA o IEPS solicitado en devolución Cuenta por cobrar (no se acredita contra ISR). Estímulo/Crédito fiscal que se acreditará contra ISR Activo por impuesto diferido al enterarse o liquidarse el crédito. Estímulo/Crédito fiscal que no se acreditará contra ISR Cuenta por cobrar si se pretende recuperar por otra vía.

Ejemplo breve para aterrizar el criterio

Imagina una persona moral que, al cierre, determina ISR anual de $900,000. Durante el ejercicio pagó $1,050,000 en provisionales. La diferencia de $150,000 es un saldo a favor que, de acuerdo con la NIF D-4, se registra como cuenta por cobrar en cuanto nace el derecho. Si esa misma entidad cuenta con un estímulo acreditable que aplicará contra ISR futuro y existe alta probabilidad de realización, ese beneficio se reconoce como activo por impuesto diferido al quedar formalmente enterado.

Buenas prácticas de presentación y control

Nomenclatura clara: Usa nombres específicos (p. ej., “ISR a favor por devolución”, “IVA a favor en trámite”) para distinguirlos de cuentas con clientes.

Usa nombres específicos (p. ej., “ISR a favor por devolución”, “IVA a favor en trámite”) para distinguirlos de cuentas con clientes. Soporte del derecho: Conserva determinaciones, declaraciones, acuses y cualquier evidencia que acredite el saldo a favor o el crédito.

Conserva determinaciones, declaraciones, acuses y cualquier evidencia que acredite el saldo a favor o el crédito. Probabilidad y recuperabilidad: Documenta la base para concluir que el estímulo se acreditará contra ISR, incluyendo proyecciones de impuesto causado.

Documenta la base para concluir que el estímulo se acreditará contra ISR, incluyendo proyecciones de impuesto causado. Antigüedad y revelación: Da seguimiento a los plazos de devolución y revela importes relevantes, riesgos y contingencias en notas.

Da seguimiento a los plazos de devolución y revela importes relevantes, riesgos y contingencias en notas. Reclasificaciones oportunas: Si cambia la intención (de acreditar contra ISR a pedir devolución, o viceversa), ajusta la presentación contable.

Preguntas rápidas para el cierre fiscal

¿La intención de compensar cambia el registro del ISR a favor? No. El exceso frente al impuesto causado se reconoce desde el inicio como cuenta por cobrar .

No. El exceso frente al impuesto causado se reconoce desde el inicio como . ¿Todo crédito fiscal va a impuesto diferido? Sólo cuando sea probable su acreditamiento contra ISR y exista intención de aplicarlo así; de lo contrario, va a cuenta por cobrar .

Sólo cuando sea probable su acreditamiento contra y exista intención de aplicarlo así; de lo contrario, va a . ¿Cómo mejorar la lectura de estados financieros? Separa saldos a favor de impuestos de las cuentas por cobrar comerciales y explica el plan de recuperación en notas.

Referencias normativas útiles

Los criterios descritos se apoyan en la NIF D-4 (impuestos a la utilidad), con interacción de NIF C-3 para cuentas por cobrar, además de conceptos de probabilidad (NIF A-1). En materia legal, el CFF define “crédito fiscal” desde una perspectiva de derecho público, diferente a la óptica financiera de las NIF.