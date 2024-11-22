Hacienda descarta reforma fiscal para 2025 y apuesta por eficiencias recaudatorias que sumarían 0.3% del PIB. También propone fortalecer ingresos locales en estados y municipios

Hacienda descarta reforma fiscal para 2025 y apuesta por eficiencias recaudatorias que sumarían 0.3% del PIB. También propone fortalecer ingresos locales en estados y municipios

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que continuará priorizando la eficiencia recaudatoria en lugar de implementar una reforma fiscal integral, con el objetivo de incrementar los ingresos tributarios dentro de la estructura fiscal actual. Según estimaciones del Paquete Económico 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aportará un récord de 5 billones 296 mil 426 millones de pesos, equivalente al 14.6% del Producto Interno Bruto (PIB), un aumento del 3.0% respecto a 2024.

Eficiencia recaudatoria como eje central

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Edgar Amador, subsecretario de Hacienda, subrayó que las mejoras en la eficiencia fiscal han sumado dos puntos porcentuales del PIB a la recaudación en los últimos seis años, elevando los ingresos tributarios del 12.7% al 14.6% del PIB.

“Estas eficiencias, que ya están incorporadas en nuestras estimaciones, podrían aportar alrededor de 0.3% del PIB para 2025, lo cual es un avance significativo”, destacó Amador.

Además, señaló que las reformas fiscales integrales implementadas en el pasado lograron incrementos en la recaudación de alrededor del 3% del PIB, por lo que el enfoque actual seguirá siendo optimizar la recaudación con los recursos existentes.

Ingresos petroleros: proyecciones para 2025

En el ámbito de los ingresos petroleros, Hacienda proyecta un aumento del 4.3% respecto a 2024, alcanzando 1 billón 142 mil 21 millones de pesos en 2025. Amador aseguró que las autoridades están “relativamente confiadas” en alcanzar estas metas, a pesar de las fluctuaciones en los precios internacionales.

Fortalecimiento de las Haciendas locales

Otro punto destacado por Amador fue la necesidad de fortalecer las Haciendas estatales y municipales para reducir la dependencia de los ingresos federales. Resaltó que la infraestructura básica, como agua, drenaje y pavimentación, es responsabilidad de los gobiernos locales y no del federal.

“Es crucial aumentar los ingresos locales. El impuesto predial debería ser una de las fuentes principales de ingresos para los estados y municipios”, apuntó el subsecretario.

Asimismo, propuso optimizar la recaudación de otras contribuciones locales, como el impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos de agua, impuesto sobre hospedaje y juegos y sorteos, sin necesidad de aumentar las tasas.

Reconocimiento a los gobiernos locales con mayor recaudación

Amador también sugirió establecer incentivos para premiar a las entidades que destacan en recaudación, promoviendo un modelo más eficiente y equitativo de colaboración fiscal.

“Valdría la pena premiar a quienes recauden más, incentivando a las entidades subnacionales a fortalecer sus mecanismos de captación de recursos”, concluyó.