Los ‘amarres de CFDI’ son un proceso que consiste en verificar que la información contable de una empresa coincida con la información fiscal Las cartas invitación del Servicio de Administración Tri...

Los ‘amarres de CFDI’ son un proceso que consiste en verificar que la información contable de una empresa coincida con la información fiscal Las cartas invitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son comunicaciones oficiales que la autoridad fiscal envía a los contribuyentes, para invitarlos a corregir posibles irregularidades o inconsistencias detectadas en su situación fiscal. Una carta invitación no es una sanción, sino un aviso preventivo que permite a los contribuyentes corregir su situación, antes de que se inicie un proceso formal de auditoría o se apliquen sanciones. Una de las formas más efectivas para evitar recibir cartas invitación del SAT es realizar ‘Amarres de CFDI’.

¿Qué son los ‘amarres de CFDI’?

De acuerdo con especialistas, los ‘amarres de CFDI’ son un proceso que consiste en verificar que la información contable de una empresa coincida con la información fiscal. Esto es importante para garantizar que la empresa cumpla con sus obligaciones fiscales y para evitar sanciones por parte del SAT. El proceso de amarre de CFDI se realiza comparando los libros contables de la empresa con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos. También se pueden utilizar otras fuentes de información, como declaraciones fiscales, estados financieros y registros bancarios. Además, señaló que si existen diferencias entre la información contable y la información fiscal, se deben investigar las causas para corregirlas. Las diferencias pueden deberse a errores contables, a errores en los CFDI o a irregularidades fiscales.

Recomendaciones para realizar ‘Amarres de CFDI’

El fabricante de soluciones contables, fiscales y administrativas aseguró que los ‘Amarres de CFDI’ sirven para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, y expuso las siguientes recomendaciones:

Verifica que no haya diferencias entre ingresos y XML expedidos.

Coteja el Visor de nóminas vs CFDI de Contabilidad (recomendable hacerlo mensualmente).

Revisa que se hayan obtenido todos los comprobantes de las deducciones (Artículo 27 XVIII Ley del ISR).

Disminuye el monto de las prestaciones exentas no deducibles para el cálculo del PTU. La precarga facilita este proceso (Artículo 9 y Artículo 28 XXX Ley del ISR).

Confirma el aprovechamiento de saldos a favor (Artículo 23 del CFF).

Recuerda el tratamiento para intereses moratorios. A partir del cuarto mes se acumulan únicamente los efectivamente cobrados (Artículo 18 IX Ley del ISR).

Analizar las cuentas incobrables vs notas de crédito (Artículo 27 XV y 25 I Ley del ISR).

Recuerda los registros que se tienen en materia de donativos (Artículo 27 I Ley del ISR).

Corrobora, si es el caso, el estatus de deducción de automóviles (Artículo 36 II y 28 III Ley del ISR).

Analiza si se cuenta con inventarios obsoletos.

Recuerda que los anticipos para gastos son deducibles siempre que se cuente con el CFDI. Obtener el comprobante por la totalidad de la operación a más tardar el último día del ejercicio siguiente (Artículo 25 X Ley del ISR).

Considera el plazo para reunir los requisitos (Artículo 27 XVIII Ley del ISR). Notifica la baja de activos que ya no generan ingresos o que han dejado de ser útiles (Artículo 31 Ley del ISR. Aviso 31 6° Párrafo Ley del ISR, Ficha de trámite 161/ISR). Revisa los activos fijos. Define si conviene iniciar la deducción de inversiones este año o hasta el siguiente (Artículo 31 Ley del ISR). Definir si conviene disminuir el porcentaje aplicado a las inversiones (considerar que este ajuste se debe respetar 5 años. (Artículo 31 Ley del ISR). Revisa si cumplimos en materia de precios de transferencia: declaraciones que se desprendan de ellas (Artículo 76 Ley del ISR). Recuerda que los pagos a personas físicas, sociedades civiles y AGAPES se deducen sólo si han sido efectivamente erogados (Artículo 27 VIII Ley del ISR).

Los "amarres" de CFDI se pueden realizar de forma manual o automática. En el caso de los amarres manuales, se realiza una comparación de los datos de forma individual. En el caso de los amarres automáticos, se utilizan sistemas informáticos para comparar los datos de forma masiva.