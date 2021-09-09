Además de enfocarse en la fiscalización y el Régimen de Confianza, el Paquete Económico contiene estrategias para combatir prácticas abusivas. Ayer Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Paquete Económico 2022. https://twitter.com/R\_Ramirez\_O/status/1435696732189384716 Como se esperaba, el Proyecto de Ley de Ingresos para 2022 busca aumentar la recaudación a través de simplificar el pago de impuestos y aumentar la fiscalización. Además, buscará combatir prácticas abusivas. En entrevista con Reforma, Óscar Márquez, socio de Calvo Nicolau y Márquez Cristerna, explicó algunas de estas medidas. En primer lugar, el proyecto incluye una aclaración de cómo deberá calcularse la ganancia de la enajenación de la nuda propiedad de un bien. También se añaden aclaraciones sobre el cálculo de la PTU. Otra propuesta importante son las especificaciones sobre el cálculo de las deducciones para las personas morales en un Régimen Fiscal Preferente. El especialista señaló que también se propone reinstaurar la figura del dictaminador fiscal obligatorio. Esta figura se eliminó en 2014. Así, actualmente, el Dictamen Fiscal, para los contribuyentes que declaren menos de 100 millones de pesos anuales, es opcional. Básicamente, la dictaminación es una herramienta de fiscalización con la que los contribuyentes contratan a un auditor para realizar el Dictamen Fiscal. El objetivo es que el SAT primero revisa la información del auditor, si no está satisfecho, hacen una auditoría directamente al contribuyente. Con información de Reforma https://www.reforma.com/va-hacienda-tras-practicas-abusivas/ar2255309

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