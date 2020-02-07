El boleto o “cachito” para la rifa del avión presidencial tendrá un costo de 500 pesos; los primeros 100 ganadores recibirán un premio de 20 millones de pesos. El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia matutina de este viernes anunció oficialmente que se rifará por medio de la Lotería Nacional un monto equivalente al valor del avión presidencial. Es decir, el avión seguirá a la venta, contrario a lo que había dicho originalmente; lo que se está rifando es el valor del avalúo del avión, que es de 130 millones de dólares. Comentó el presidente que después de analizar el tema, se tomó la decisión de rifar el valor del avión presidencial para que todos los mexicanos puedan participar. El valor de la recaudación será de 3 mil millones de pesos, lo que se destinará para comprar equipos médicos de alta especialización. Lo recaudado se destinará a la Fuerza Aérea Mexicana, con lo que se apoyará en el mantenimiento, operación y resguardo del avión presidencial en lo que se vende. Los recursos adicionales se invertirán en el sector salud. “Se resuelve el problema, porque lo que se obtenga de la rifa será para los hospitales y el avión tendrá dos años de mantenimiento hasta que se venda. Al mismo tiempo, se mantiene mientras se vende. Se va a poder rentar y en un contrato de renta de un año”, comentó López Obrador. Se pondrán a la venta 6 millones de cachitos y tendrán un costo de 500 pesos. La rifa será el día 15 de septiembre de este año en la Lotería Nacional a las 20 horas. La venta de los cachitos empezará a partir del 1 de marzo y podrás adquirirlos en los 84 organismos de venta foráneos y 50 expendios locales. También podrás adquirirlos con alguno de los 310 vendedores ambulantes en el Área Metropolitana, o con los 2 mil 658 vendedores ambulantes que hay en todo el país.

Habrá 100 premios

La rifa tendrá 100 ganadores de 20 millones de pesos para cada uno. Si eres uno de los afortunados en ganar tendrás que acudir a la Ciudad de México para cobrar tu premio. El presidente destacó que los ganadores del premio no pagarán el impuesto del 6% sobre premios como lo establece la ley. https://twitter.com/GobiernoMX/status/1225788302973947905?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225788302973947905&ref\_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FGobiernoMX%252Fstatus%252F1225788302973947905%26widget%3DTweet

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