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Esto según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por multas fiscales en el primer trimestre alcanzaron los 3,358,000 millones de pesos. Esto representa un aumento de 162% frente al mismo periodo de 2019. En la práctica, el aumento se debe a que las multas por correcciones fiscales aumentaron tres veces. En 2019, este tipo de multas recaudó 899 millones de pesos. En 2020, estas multas alcanzaron más de tres mil millones de pesos. Por otro lado, están las multas a las disposiciones sobre comercio exterior y las multas impuestas por entidades federativas. En este periodo, las primeras crecieron 7%, mientras que las segundas, 9%.

Por último, las multas por incumplimiento o extemporaneidad a requerimientos del RFC cayeron. En el primer trimestre del año, registraron una caída de 60% hasta llegar a los 34 millones de pesos recaudados.

¿Por qué aumentaron las multas?

El Colegio de Contadores Público de México dijo a diario Reforma que este fenómeno se debe a una mayor vigilancia por parte del SAT. Este año se han implementado varios programas para identificar contribuyentes que no pagaron impuestos. Después, se envía una multa directamente al buzón tributario. Así, desde enero, el SAT ha presionado a los contribuyentes para que presenten sus declaraciones y paguen sus multas.

Además, crecieron las multas por cancelación de sellos digitales. Este año, entraron en vigor nuevos supuestos para la cancelación. En muchos casos, la cancelación tiene que ver con no presentar declaraciones, lo que también genera multas.

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