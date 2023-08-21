El estrés laboral se ha convertido en un problema alarmante en México, afectando al 75% de los trabajadores En un escenario laboral marcado por desafíos y demandas constantes, el estrés se ha convertido en una preocupación de gran magnitud en México. Según un estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los trabajadores mexicanos padece niveles significativos de estrés laboral, una cifra que arroja luces alarmantes sobre la salud mental de la fuerza laboral del país. Esta preocupante cifra, extraída de datos recopilados por el IMSS, ilustra cómo los efectos nocivos del estrés en el trabajo se han propagado a lo largo de diferentes sectores y profesiones. En comparación con otras naciones, como China y Estados Unidos, México registra tasas más elevadas de fatiga por estrés laboral, lo que se traduce en mayores riesgos para la salud física y mental de los trabajadores. Francisco Díaz, psicólogo clínico con amplia experiencia en el ámbito laboral, explicó que uno de los efectos más significativos del estrés es el estado de indefensión que puede provocar en los trabajadores. Este estado mental, caracterizado por la creencia constante de que no importa lo que hagan, su situación laboral no mejorará, puede convertirse en un terreno fértil para la aparición de síntomas depresivos. Los colaboradores que atraviesan por esta experiencia pueden llegar a sentir que su trabajo carece de propósito y valor, creando un ambiente laboral desafiante y poco productivo. La situación se agrava aún más con la manifestación de ausentismo laboral y la posibilidad de que los empleados renuncien debido a la carga de estrés. Los expertos advierten que el estrés laboral no solo afecta a nivel individual, sino que también puede generar un ambiente laboral tenso y poco saludable para todos los empleados de una organización.

Proponen soluciones

Para combatir este problema, los expertos sugieren que las empresas se enfoquen en crear entornos laborales que fomenten la motivación y el crecimiento personal, más allá de la remuneración económica. Se ha observado que aquellos trabajadores que encuentran significado y satisfacción en su trabajo tienden a enfrentar mejor el estrés y a ser más resilientes ante sus efectos negativos. Una encuesta llevada a cabo por OCC Mundial, un portal de ofertas de empleo, respalda las conclusiones del IMSS. Según esta encuesta, siete de cada 10 personas en México se sienten estresadas en su trabajo, una estadística que refleja la carga laboral, la calidad de los liderazgos y la organización en la empresa como las principales causas del estrés laboral. Es relevante destacar que la tendencia muestra un aumento en los niveles de estrés en los últimos tres años, con un incremento del 7% en comparación con los datos de 2021. Este dato enfatiza la necesidad de abordar de manera efectiva este problema creciente y sus ramificaciones en la salud y bienestar de la población laboral mexicana.