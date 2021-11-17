Los aguinaldos más altos de los funcionarios públicos en el país superan los 500 mil pesos. El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece lo siguiente so...

Los aguinaldos más altos de los funcionarios públicos en el país superan los 500 mil pesos. El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece lo siguiente sobre el aguinaldo de funcionarios públicos:

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna.

El equivalente a los 40 días de salario se basa en las remuneraciones validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los servidores públicos que cobran por mes, el cálculo se computa a 30 días. Hay que señalar que para los trabajadores de la iniciativa privada, la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo será el equivalente a 15 días de trabajo. Como señala Expansión, los aguinaldos más altos de 2021 son los siguientes:

585 mil pesos para Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

584 mil pesos para los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.

577 mil pesos para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con información de Expansión y Entrepreneur https://expansion.mx/economia/2021/11/16/aguinaldo-2021-cuanto-ganan-funcionarios-publicos https://www.entrepreneur.com/article/396303

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