La tendencia a la baja se debe en parte a un mayor cantidad de auditorías y seguimiento por parte del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado de manera definitiva a 132 contribuyentes como emisores de facturas sin operaciones de respaldo y que evaden impuestos, en lo que va del 2022. En 2018 se detectaron a las casi 3 mil personas morales y físicas con actividades irregulares, según reporta La Jornada. Santiago Guadarrama Nieto, integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó en entrevista con el diario que, la tendencia a la baja se debe en parte a un mayor cantidad de auditorías y seguimiento por parte del SAT, a que se reforzó la legislación en materia penal contra la evasión fiscal, así como a la reforma en materia de subcontratación ilegal. En contraste, cabe resaltar que en los últimos cinco años creció 12.1 veces el número de contribuyentes señalados como “factureros”, de acuerdo con cifras de la autoridad fiscal reveladas en abril pasado. Para dimensionar la detección de las empresas factureras, los datos revelan que al cierre de septiembre de 2016, apenas 895 contribuyentes estaban en la lista negra de quienes emitieron facturas electrónicas sin tener activos, domicilio, infraestructura o personal que sustentara sus operaciones, para septiembre de 2021, la cifra llegó a 11 mil 762.

Reforma de subcontratación ayuda a combatir evasión fiscal

La reforma a la subcontratación es la que más contribuyó a cerrar brechas de evasión de impuestos. Estos cambios dieron orden a la seguridad social, así como al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que era el par de rubros por los que más se escapaba la recaudación vía factureras, detalló el especialista. A mediados de 2019, el gobierno federal expuso que con la emisión de 8.8 millones de comprobantes fiscales, con los cuáles se facturaron 1.6 billones de pesos, se había defraudado al fisco con cerca de 354 mil 512 millones de pesos. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del SAT, se exhibe que en la primera mitad de 2022, los ingresos por ISR crecieron 69 mil 319 millones de pesos en la retención de sueldos y salarios, una vez que empezaron a tener efecto las reformas de subcontratación. Asimismo, Raquel Buenrostro, titular del SAT, informó recientemente que con el uso de la Constancia Fiscal, además del RFC, el SAT verificaría el nombre o la razón social y el código postal con el propósito de evitar que las empresas factureras emitieran nóminas inexistentes.