La tesis forma parte de las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente determinó que si el rechazo de deducciones se basa en dos o más motivos, debe declararse válido si sólo se impugna uno de ellos. En una tesis de jurisprudencia indicó que si en la resolución impugnada la autoridad rechaza una deducción fundándola en diversos motivos y el contribuyente sólo impugna uno de ellos sin desvirtuarlo, debe reconocerse su validez por dicho rechazo. Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA, en la sesión pública ordinaria el 7 de julio de 2022.

¿Qué son las deducciones?

Las deducciones fiscales son los gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables, que son los que se toman en cuenta para el cálculo del impuesto a pagar. Los contribuyentes pueden aplicar deducciones autorizadas, dependiendo del régimen fiscal con el que tributen, y existen deducciones personales que sólo aplican para las personas físicas. La tesis fue aprobada con el acuerdo G/S2/15/2022, y forma parte de las jurisprudencias de la Sala Superior del TFJA. Puedes revisar la tesis que publicó el TFJA aquí / Páginas: 24 a la 26 / Criterio de búsqueda: Deducciones / Clave: IX-J-2aS-11 / Publicación: agosto de 2022.