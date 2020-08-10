También disminuyeron los ingresos de la entidad por concepto de transferencias federales.

Los ingresos totales del estado de Nuevo León al cierre de julio fueron de 34 mil 225 millones de pesos. Esto es una disminución equivale al -5% de lo establecido en el presupuesto estatal; es decir, mil 959 millones pesos menos de lo previsto. También representa una disminución del 4% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2019. Así lo informó Carlos Garza Ibarra, s****ecretario de Finanzas y tesorero General del Estado. Además, el tesorero señaló que las participaciones que transfiere el gobierno federal también mostraron una reducción de mil 324 millones de pesos; es decir, un equivalente 6% menos respecto a lo programado. Si comparamos con el año pasado la disminución es del 3%; es, decir un total de 22 mil 090 millones de pesos menos. El estado de Nuevo León recibió 938 millones 572 mil pesos del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), los cuales fueron destinados de inmediato a la atención de necesidades urgentes generadas por pandemia de COVID-19, conforme a lo porcentajes que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Garza Ibarra indicó que, “estos recursos sólo compensaron alrededor del 50% de la caída de las participaciones federales a Nuevo León”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/con-tapabocas-la-suprema-corte-reanuda-actividades-presenciales/ Aseguró que, los ingresos propios de la entidad fueron por 12 mil 135 millones de pesos, durante enero a julio de este año, 635 millones de pesos menos, es decir -5% de lo previsto en el presupuesto, y 6% debajo de lo recaudado durante los mismos meses del año pasado. El Secretario de Finanzas explicó que, “los ingresos propios que mayor retroceso presentan son los generados por el Impuesto sobre Nóminas, los impuestos a casinos —que siguen cerrados—, el hospedaje, los derechos vehiculares y los servicios del registro público”. Reconoció que la situación financiera de Nuevo León es delicada, por lo que el gobierno de la entidad continúa realizando ajustes a la calendarización del gasto público, así como a la asignación de recursos a sus propias dependencias, a organismos descentralizados y autónomos, y a los poderes legislativo y judicial. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/las-instituciones-de-asistencia-privada-tambien-deben-presentar-el-aviso-de-actualizacion-de-socios-y-accionistas/ Con información del Gobierno de Nuevo León.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.