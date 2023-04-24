La autoridad fiscal publicó una actualización del documento titulado “Preguntas frecuentes declaración anual de personas físicas 2022” En marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un documento con las preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2022. Pero el 19 de abril de 2023, la autoridad fiscal publicó una actualización del documento titulado “Preguntas frecuentes declaración anual de personas físicas 2022”, siendo esta la segunda edición del documento. Estos documentos tienen como finalidad orientar a los contribuyentes sobre las dudas frecuentes que se pueden presentar. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, entre los cambios contenidos en la nueva versión del documento se encuentran los siguientes:

Simulador

Dado que el período de presentación de declaración anual de las personas físicas ya está corriendo, se eliminan las referencias al “simulador” de sistema de declaración anual, pues ya no tiene uso en esta temporada.

Ingresos

En el apartado de ingresos, se modifican los siguientes rubros.

Adición

Se adicionan las siguientes preguntas: 1. Si soy integrante de una sociedad cooperativa de producción dedicada exclusivamente a actividades pesqueras o silvícolas y dicha sociedad cuenta con concesión o permiso para explotar los recursos marinos o silvícolas o permiso del Gobierno Federal, ¿qué debo hacer para obtener la exención prevista en Facilidades Administrativas? En el apartado de Asimilados a salarios responde “Sí” a la pregunta ¿Eres integrante de una sociedad cooperativa de producción dedicada exclusivamente a actividades pesqueras o silvícolas que cuente con concesión o permiso del Gobierno Federal? y captura tus Ingresos exentos. El Contribuyente 19. Dónde puedo capturar mi información si obtuve ingresos exentos por derechos de autor? Dentro del “Detalle de ingresos” del campo “Ingresos” debes seleccionar la opción “Servicios profesionales (Derechos de autor)”, para que puedas capturar tus ingresos exentos por este concepto. 28. ¿Qué significa la alerta que se visualiza en la información que se precarga de la institución financiera? La alerta indica que debes verificar y, en su caso, aceptar y reconocer la información precargada en cada uno de los registros. Para ello debes responder “Sí” a la pregunta “¿Aceptas y reconoces la información precargada?”, si no aceptas y reconoces la información precargada selecciona “No”, y elimina el registro de la institución financiera no aceptada ni reconocida, si solo quieres modificar los datos precargados elimina el registro y captura los datos que consideres procedentes. 29. En el apartado “D. Resultado” tengo Pérdidas de ejercicios anteriores por concepto de Intereses, ¿Cómo debo capturarlas? Da clic en Detalle para capturar las pérdidas de ejercicios anteriores. Cabe precisar que no encontrarás precargada información relativa a la pérdida de ejercicios anteriores, por lo que deberás realizar su captura dando clic en Agregar. Selecciona el año en el que se generó la pérdida. Captura el importe de las pérdidas pendientes de aplicar. Da clic en Detalle y captura la información solicitada para realizar el cálculo de la pérdida actualizada. Ingresa el importe de la pérdida por aplicar en este ejercicio y da clic en Guardar.

Eliminación

Se elimina la siguiente pregunta: 17. Si obtuve ingresos provenientes de la subcuenta de retiro y por el cual me hicieron una retención, ¿dónde capturo mi información? En el apartado “Sueldos, salarios y asimilados” y posteriormente da clic en el botón “Agregar” captura el RFC, selecciona la opción “Ingresos del seguro de retiro” y posteriormente captura el ingreso, el ingreso exento, los años de servicio y el ISR retenido.

Modificaciones

Se modifican las siguientes preguntas En la pregunta 11, sobre ingresos en copropiedad, se indica lo siguiente: Recuerda que en el apartado de “Datos informativos” debes manifestar la totalidad de los integrantes de la copropiedad, sociedad conyugal o sucesión; así como la información de los campos solicitados.

Deducciones personales

En el apartado de deducciones personales se establece lo siguiente.

Adición

Se adicionan las siguientes preguntas: 5. ¿Qué significa la alerta que se visualiza en la información que se precarga en cada tipo de deducción personal? La alerta indica que debes verificar y, en su caso, aceptar y reconocer la información precargada en cada uno de los registros. Para ello debes responder “Sí” a la pregunta “¿Aceptas y reconoces la información precargada?”. Si no aceptas y reconoces la información precargada, elimina el registro de la deducción personal no aceptada ni reconocida, si solo quieres modificar los datos precargados elimina el registro y captura los datos que consideres procedentes. Una vez que hayas revisado detalladamente tus deducciones personales, elimina los registros que en su caso no aceptes ni reconozcas, según corresponda y posteriormente responde “Sí” a la pregunta “¿Aceptas y reconoces la información precargada?” para que solo se conserve la información precargada con la que hayas aceptado y reconocido, así como aquella que hayas agregado.