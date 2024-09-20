Las plataformas de casinos en línea no están exentas de obligaciones fiscales. Tampoco en México. Toda ganancia que se obtiene al apostar en línea, ya sea por apuestas deportivas, tragamonedas, póker o cualquier otro juego, se debe notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto también incluye todas las modalidades nuevas, como los juegos en vivo, los torneos de casino y las salas de póker. Precisamente, estas últimas se están volviendo muy populares en México. Al fin y al cabo, el poker es un juego de cartas que combina estrategia y habilidad, por lo que no todo se deja en manos de la suerte. Si te gusta este juego y quieres disfrutar de las mejores salas de póker, haz clic aquí para descubrir las plataformas más recomendadas, participar en torneos emocionantes y medirte con jugadores de todo el mundo. En cualquier caso, no importa si apuestas en casinos en línea o en casinos físicos, las reglas aplican a todos. La idea es cumplir con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y evitar problemas legales o posibles sanciones. En México, las apuestas están reguladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, aunque la declaración de las ganancias está vinculada a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Según el artículo 175 de esta ley, toda persona física que obtenga ingresos de actividades como las apuestas, debe incluirlos en su declaración anual. Esto es algo que ha generado un poco de duda y controversia en el país, ya que las apuestas online en México no están reguladas por ninguna ley específica. Sin embargo, el SAT exige que cualquier ganancia procedente de una plataforma digital también debe ser declarada, sin importar si el casino opera a nivel nacional o internacional. A este respecto, la cuestión es sencilla. Si ganas dinero en los casinos online y resides en México, debes declarar tus ganancias. Las ganancias obtenidas en casinos online, apuestas deportivas o cualquier otra actividad relacionada con los juegos de azar tienen un impuesto del 21 %. Este se calcula sobre tus ganancias netas, es decir, después de que hayas restado las pérdidas del total que hayas ganado durante el año. En los casinos físicos, el impuesto puede llegar hasta el 7 %, sumando el 1 % federal y el 6 % estatal, dependiendo de cuál sea la entidad. Por otro lado, en loterías, si el premio es menor a 10,000 MXN se retiene el 7 % directamente, mientras que si el premio es mayor a dicha cantidad el impuesto se debe pagar de manera independiente.

Cómo declarar tus ganancias en México

En México, toda persona física que haya obtenido ganancias en sus apuestas, ya sea en casinos físicos u online, tiene la obligación de hacer la declaración de impuestos. Dicha declaración se presenta entre los meses de abril y junio del año siguiente, por lo que se recomienda tomar nota de todos los ingresos y pérdidas. Precisamente, aunque no hayas retirado el dinero de tu cuenta de casino, las ganancias que hay acumuladas también cuentan como ingresos y deben ser declaradas. Incluso si las pérdidas superan las ganancias, la declaración sigue siendo obligatoria, aunque en este caso no habrá que pagar impuestos. Declarar las ganancias en México no es difícil. En primer lugar, necesitas tener tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y acceder a la plataforma del SAT. A continuación, debes seguir estos pasos:

Accede a la plataforma del SAT con tu RFC y contraseña. Accede a la sección de ‘Declaraciones’. Completa el formulario con tus ganancias y pérdidas. Revisa y confirma los datos.

Al terminar, el sistema te mostrará el monto que tienes que pagar y el plazo para hacerla. No te olvides de añadir las ganancias que tengas en tu cuenta de casino para evitar problemas. Si no declaras tus ganancias te pueden imponer multas, recargos o sanciones más graves. En algunos casos, podrías estar cometiendo un delito fiscal. Para evitar cualquier tipo de problema y cumplir con tus obligaciones fiscales, se recomienda mantener un registro detallado de tus ingresos y pérdidas en las plataformas de juego. En muchas de ellas, tienes acceso al historial, pero también conviene llevar un control personal de los depósitos, retiros, bonos, ganancias y pérdidas. En definitiva, presenta tu declaración entre abril y juego, y asegúrate de hacerlo correctamente. Además, asegúrate de apostar en plataformas seguras y confiables que tengan algún tipo de licencia internacional.