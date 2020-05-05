Fue creado en 1966 como consecuencia del desbordamiento del río Pánuco. Desde entonces, el plan DN-III-E se aplica cada vez que ocurre un desastre extraordinario. Observar el colapso que sufrieron los sistemas de salud en países como Italia, China o España le sirvió a México para anticiparse ante esta posibilidad. Así, mientras la pandemia se extendía alrededor de mundo, la Secretaría de Salud se preparaba para el peor escenario y anunció que en algún momento requeriría el apoyo del ejército y la marina nacional. El día de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la entrada en acción del plan DN-III-E. El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, como también se le conoce, es el instrumento con el cual el ejército y las fuerzas armadas realizan actividades de auxilio a la población civil afectada por desastres naturales o de origen humano, por lo que no es la primera vez que se aplica. Fue creado en 1966 como consecuencia del desbordamiento del río Pánuco. Desde entonces, cada vez que ocurre un desastre extraordinario, se aplica el plan DN-III-E ya sea en incendios forestales, tormentas que azotan las costas nacionales, terremotos (como el de 2017) y, como ahora, en emergencias sanitarias. En este sentido, se anunció que se haría uso del plan DN-III-E desde que se supo la capacidad de contagio del nuevo coronavirus en China. Involucra a la marina y al ejército para combatir la pandemia de Covid-19, junto con el sistema nacional de salud y los hospitales privados, con el objetivo de ampliar la capacidad hospitalaria y evitar el colapso del sistema de salud en nuestro país. En este momento nos encontramos en la fase tres, y una característica de ella es que por la alta tasa de nuevos contagios la capacidad hospitalaria podría comenzar a verse rebasada. Ante este escenario, y antes de que esto suceda, se anunció el inicio de dicho plan.

¿Cómo contribuirá el Plan DN-III-E para enfrentar el Covid-19?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contribuirá con médicos y hospitales para la atención de pacientes confirmados con Covid-19. Esto en números se traducirá a: 5 hospitales de alta especialidad, además de 36 hospitales y 272 clínicas. Su capacidad de hospitalización es de 2 mil 523 camas, 50 de terapia intensiva y 23 cuartos para aislamiento. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval dijo que “el ejército cuenta con mil 738 médicos cirujanos, mil 727 enfermeras, 884 oficiales de sanidad, 649 cirujanos dentistas, así como 3 mil 600 militares que podrían brindar apoyo”. Y en el caso de que haga falta, Sandoval mencionó que se contará con 3 mil 694 médicos para así contar con un total de personal médico de 20 mil 444. Además, cuando sea necesario trasladar pacientes, la Sedena pondrá a disposición 100 ambulancias de terapia intensiva, 470 de traslado, hasta 2 mil 337 vehículos de carga y 34 aeronaves. “El Plan DN-III tiene como objetivo complementar todas las capacidades del sistema nacional de salud en territorio nacional, empeñando los recursos humanos y materiales disponible de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo. Por parte de la Secretaría de Marina, el secretario Rafael Ojeda Durán dio a conocer que pondrá a disposición de la sociedad civil 79 establecimientos para atender los casos graves de coronavirus y 4 mil 043 centros de aislamiento voluntario para quienes presenten síntomas relacionados al Covid-19, para que se mantengan alejados de sus familiares con el fin de evitar una posible transmisión del virus. Rafael Ojeda también mencionó que de ser necesario se cuenta con aeronaves, vehículos terrestres, buques, casas de campaña, catres, campamentos y cocinas móviles, entre otros, para hacerle frente a esta pandemia que hasta la fecha ha ocasionado 2 mil 271 muertes confirmadas en México.

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