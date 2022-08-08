El proyecto Aviso de Cruce, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, se realizó sin previa coordinación con el SAT, de acuerdo con Raquel Buenrostro

El proyecto Aviso de Cruce, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, se realizó sin previa coordinación con el SAT, de acuerdo con Raquel Buenrostro

El Servicio de administración Tributaria (SAT) solicitó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suspender la implementación del proyecto Aviso de Cruce (AVC) con el cual pretende facilitar el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y sus medios de transporte.

Raquel Buenrostro, titular del SAT, expuso a través de un oficio enviado a Horacio Duarte, encargado de la ANAM, que el proyecto Aviso de Cruce, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, se realizó sin previa coordinación con órgano recaudador perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La entrada en operación del AVC se realizó sin que previamente se estableciera coordinación con este órgano administrativo desconcentrado, a fin de analizar conjuntamente la necesidad de proponer modificaciones a la normativa aplicable, así como los impactos en los procesos del pre despacho y post despacho aduanero, y la necesidad de adecuar los sistemas informáticos que los soportan y que permiten el intercambio de información”, se lee en el oficio.

Según Aduanas, el AVC facilitará el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y sus medios de transporte, busca simplificar trámites y tener un solo sistema para todas las operaciones del despacho aduanero. Sin embargo, el fisco opina que este proyecto afecta la adecuada realización de las funciones del órgano recaudador.

Afectaciones

Raquel Buenrostro destacó que han detectado que el AVC generará graves afectaciones a los procesos del pre y post despacho, ya que se perjudicará la capacidad de detección de conductas ilegales, al imposibilitar el uso de modelos de riesgo que actualmente se tienen para evaluar y otorgar el resultado del Mecanismo de Selección Autorizado (MSA).

Asimismo, precisó que se pueden impactar negativamente los ingresos del fisco, ya que los impuestos pagados se convierten en saldos a favor del contribuyente, al permitir el desistimiento de pedimentos, aun cuando ya hayan cruzado el MSA.

La titular del SAT detalló que el AVC puede generar operaciones ficticiasal no existir validación con la información de los pedimentos registrados ante el SAT.

También se afectarán los procesos que se realizan posteriores al despacho basados en la información con la que cuenta el SAT y que ya se encuentran automatizados, como lo es el retorno del IVA.

“A fin de evitar las afectaciones e impactos referidos, le agradeceré analizar la pertinencia de suspender la operación del AVC hasta en tanto, se coordinen las acciones necesarias entre la ANAM y este órgano administrativo desconcentrado y, de resultar procedente, se gestionen las adecuaciones a la normativa vigente”, solicitó la jefa del SAT en el documento.