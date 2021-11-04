Desde la implementación del RIF en 2014, los subsidios otorgados superan por casi tres veces la recaudación lograda. Con la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en 2022, se esper...

Desde la implementación del RIF en 2014, los subsidios otorgados superan por casi tres veces la recaudación lograda. Con la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en 2022, se espera la eliminación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Como señala La Jornada, el RIF ha implicado subsidios casi tres veces mayores a la recaudación lograda a través del régimen, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante toda su vigencia el RIF ha recaudado 49 mil millones de pesos. Sin embargo, los estímulos fiscales relacionados han sido de 118 mil millones de pesos; es decir, 2.8 veces más que lo recaudado.

Irregularidades en el RIF

A inicios de este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en un comunicado de prensa que encontró varias irregularidades en el registro de contribuyentes en el RIF. El fisco detectó que en 2020, durante el periodo de la Declaración Anual 2019, a varios contribuyentes registrados en el RIF les fueron timbrados recibos de nómina por patrones a quienes no conocían. Por esto, el SAT hizo una revisión de todos los registros de contribuyentes en el RIF; estos son los hallazgos más importantes:

Empresas que contrataban a contribuyentes con edades que rebasan los 100 años y facturaban 1.99 millones de pesos (cuando el límite máximo de facturación de los RIF es de 2 millones de pesos) y dichos gastos la empresa los declaraba como deducibles. Se identificó que desde 2015 hasta 2019, bajo este esquema, dichas empresas hicieron deducciones, solo gastos de facturación, con RIF, por cerca de 5,076 millones de pesos.

Los RIF utilizados por las empresas anteriormente señaladas tenían registros con patrones similares como: Domicilio con número exterior S/N. Contribuyentes con un promedio de edad superior a los 90 años de edad. Correos electrónicos de los RIF con el dominio outlook.com o outlook.es y con estructuras de los 10 primeros dígitos de la CURP.

Se detectó que hay personas morales que simulan la contratación de servicios de RIF relacionados con el alquiler de automóviles con chofer, transporte de pasajeras y pasajeros y obra pública, y estos representan hasta el 90 % de los gastos que declara dicha empresa, prestándose a una simulación de gastos deducibles asociados a viáticos.

Se identificaron a 421,676 contribuyentes RIF que facturaron ingresos durante 2019 y no presentaron declaraciones bimestrales. De estos contribuyentes RIF, 35,389 excedieron el límite de 2 mdp facturados durante 2020.

De los 5.3 millones de contribuyentes RIF solo 2.2 millones tienen actividad. Entre las y los contribuyentes activos, 273 mil no cuentan con registros de manera segura o presentan comportamientos anómalos, de los cuales más del 11 % se encuentran en Jalisco y además: 77,663 tienen opinión de cumplimiento Negativa. 82,391 comparten medios de contacto, es decir el mismo medio contacto. 624 tienen registrado el correo [email protected] . 2,040 registros se encuentran en el padrón de difuntos. 1,458 se encuentran en el padrón de 90 años o más de edad que están facturando cantidades que rebasan o están muy cerca de los 2 mdp. 1,117 rebasan los $2,000,000 de ingresos facturados. De estos:

Se detectó que había 33,851 contribuyentes RIF que fueron reportados por la Secretaría de Salud y el Registro Nacional de Población (RENAPO) como fallecidos, mismos que se dieron de baja del padrón. A pesar de estar fallecidos, se recibieron ocho casos de aclaración de contribuyentes por no poder realizar facturaciones.

Se identificaron cerca de 624 registros de contribuyentes que utilizaban razones sociales diferentes a las propias.

Encontraron registros de contribuyentes que tienen una facturación que va desde 26 mil millones de pesos hasta 14 billones de pesos.

Se detectaron 3.1 millones de registros de contribuyentes que no contaban con ninguna actividad económica o fiscal.

Tras una depuración del SAT, actualmente el RIF cuenta con tres millones 467 mil contribuyentes. Esto es 36% menos que los registrados en 2019. De enero a septiembre de este año, los subsidios otorgados a contribuyentes del RIF fueron de 15 mil millones de pesos. Por otro lado, la recaudación del régimen fue de siete mil millones de pesos. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/03/economia/rif-impulso-a-factureras-y-genero-subsidios-3-veces-mayores-a-lo-recaudado/

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