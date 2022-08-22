Los depósitos para gastos de padres a hijos (o viceversa), así como para tandas o préstamos personales no son motivo de cobro de impuestos, dijo la autoridad

Los depósitos para gastos de padres a hijos (o viceversa), así como para tandas o préstamos personales no son motivo de cobro de impuestos, dijo la autoridad

A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que no vigila ni cobra impuestos por depósitos en efectivo de tandas, préstamos personales, pagos por venta de catálogo o depósitos entre padres e hijo. Sin embargo, especialistas opinan que la autoridad fiscal se contradice.

"Es una comunicación del SAT que solo confunde y se contradice al decir que no cobra ni vigila depósitos en efectivo. Es verdad que no cobra impuestos por el depósito, pero no es cierto que no los vigilen", aseguró Diana Bernal, experta en derecho fiscal, en entrevista con MVS Noticias.

En el documento, el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que los depósitos para gastos de padres a hijos (o viceversa), así como para tandas o préstamos personales no son motivo de cobro de impuestos.

Asimismo, los depósitos para pagos por venta de catálogo (en productos como cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros) también están libres de dichas medidas.

La experta aclaró que el SAT dio a conocer también que no está cobrando impuestos o supervisando tus depósitos de dinero a tus familiares y dijo que el fisco señaló que es importante que toda la población conozca las disposiciones fiscales e información correspondiente al régimen de contribución del que son parte. Cabe señalar que, en términos fiscales, se considera “depósitos en efectivo” a todos aquellos que se realicen, en moneda nacional o extranjera, “en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales tengan a su nombre en las Instituciones del Sistema Financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja”.

¿El SAT vigila mis depósitos en efectivo?

Los bancos están obligados a informar al SAT sobre los depósitos en efectivo a cuentas de los contribuyentes que excedan los 15 mil pesos.

El SAT aclaró en su comunicado que solamente las instituciones financieras podrán entregar información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT.

“Solo en aquellas auditorías que se detectan incongruencias entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información, para evitar defraudaciones fiscales”, expuso.