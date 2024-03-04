El objetivo era que Salinas Pliego terminara pagando aproximadamente 14 mil millones de pesos El empresario Ricardo Salinas Pliego recibió una oferta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir la deuda fiscal que mantiene con el SAT en 8 mil millones de pesos. Esta oferta fue revelada por el Mandatario, quien explicó que, a solicitud del dueño de Grupo Salinas, su Gobierno realizó una revisión para evaluar la posibilidad de descontar recargos y otros conceptos. El objetivo era que Salinas Pliego terminara pagando aproximadamente 14 mil millones de pesos. El Presidente enfatizó que esta deuda con el SAT no es un problema nuevo, ya que viene desde la época del Gobierno de Vicente Fox. Ha sido objeto de litigios a lo largo de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, acumulando recargos e intereses que elevan la deuda a cerca de 22 a 24 mil millones de pesos. López Obrador subrayó su compromiso con el interés del pueblo mexicano y la responsabilidad en la gestión de los fondos públicos. Explicó que el presupuesto se destina a importantes áreas como pensiones, becas, educación, salud y obras públicas. Después de realizar una revisión minuciosa y asegurar la legalidad del ofrecimiento, el Presidente estaba dispuesto a asumir las implicaciones políticas y públicas de la quita de impuestos a Salinas Pliego. Sin embargo, a pesar de la oferta, Salinas Pliego decidió no aceptar el acuerdo propuesto. Como resultado, el caso continuará siendo litigado en el Poder Judicial. López Obrador reiteró su disposición para resolver el asunto, ya sea durante los seis meses restantes de su mandato o en la próxima administración, pero dejó claro que la oferta de quita por 8 mil millones ya no está en pie por parte de su Gobierno. Al ser cuestionado sobre si Salinas Pliego buscaba la condonación total de la deuda, el Presidente indicó que simplemente no aceptó la propuesta ofrecida, dejando el destino del caso en manos del Poder Judicial.