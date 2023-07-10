La Carta Porte ampara la prestación de servicios de transportación de bienes o mercancías y acredita su legal tenencia El 31 de julio de 2023 termina la última prórroga establecida para el Complemento Carta Porte sin cumplir todos los requisitos. Lo anterior significa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá empezar a aplicar las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) por la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con Complemento Carta Porte que no cuenten con la totalidad de los requisitos. En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó un documento con las siguientes consideraciones respecto de la emisión de los CFDI con complemento Carta Porte: El CFDI con complemento Carta Porte ampara la prestación de servicios de transportación de bienes o mercancías y acredita la legal tenencia de éstos, con su representación impresa o en formato digital. Para todas las personas físicas y morales que transporten bienes y/o mercancías en territorio nacional la obligación de emitir el CFDI de tipo ingreso o traslado con complemento Carta Porte comenzó a partir del 1 de enero de 2022. Las personas físicas y morales tienen hasta el 31 de julio de 2023 para expedir facturas con complemento Carta Porte sin contar con la totalidad de los requisitos contenidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte”. Es decir, que hasta dicha fecha, se concluye con el periodo de transición para emitir correctamente el complemento Carta Porte en su versión 2.0. Por eso, a partir del 1 de agosto, la autoridad podrá imponer las sanciones establecidas en el artículo 84, fracción IV, inciso d) del CFF por el llenado incorrecto del complemento Carta Porte. En operaciones de comercio exterior, el folio fiscal del CFDI de tipo ingreso o tipo traslado con complemento Carta Porte, será exigible a partir del 1 de agosto de 2023. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: julio de 2023.