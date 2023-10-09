En caso de crisis hídrica o falta de agua potable, se otorgará un estímulo fiscal en el Impuesto sobre Nóminas para los gastos de los trabajadores en sus viviendas El 3 de octubre de 2023, el Congr...

En caso de crisis hídrica o falta de agua potable, se otorgará un estímulo fiscal en el Impuesto sobre Nóminas para los gastos de los trabajadores en sus viviendas El 3 de octubre de 2023, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas para que, en caso de que exista una crisis hídrica, los patrones reembolsen hasta 3 mil pesos mensuales a los empleados que cubran ciertos gastos relacionados con el agua. Una vez publicadas las reformas en el Periódico Oficial, los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán iniciar el trámite, según reporta Fiscalia. La consultora fiscal indicó que, cuando haya una crisis hídrica o la falta de proveeduría de agua potable, en conjunto con el déficit de agua para actividades básicas del hogar, se otorgará un estímulo fiscal para restar del Impuesto sobre Nóminas (ISN), los gastos directos o indirectos que realicen los trabajadores en sus viviendas. Esto sucederá, siempre y cuando dichos trabajadores se encuentren registrados como empleados activos en el Estado de Nuevo León. Fiscalia informó que la reforma establece los siguientes gastos como reembolsables, durante los cortes de agua o temporada de crisis hídrica en Nuevo León:

Compra de agua en garrafones

Compra de agua para la preparación de alimentos

Compra de agua para desagüe de baños

Agua para uso personal

Compra de tinacos

Compra de cisternas.

Los gastos que no se contemplan son los siguientes:

El pago correspondiente al organismo de agua y drenaje estatal

Así como la renta de pipas.

Requisitos para solicitar el apoyo

Para solicitar el apoyo, los empleados deberán presentar los siguientes requisitos:

Copia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Contar con comprobante fiscal que reúna los requisitos que señala la Ley de Hacienda de Nuevo León

Realizar los gastos con cheques, transferencia o tarjeta de débito desde la cuenta bancaria del trabajador

Escrito, bajo protesta de decir verdad, de la factura o comprobante de que no ha sido utilizado previamente el apoyo

Anexar recibos, contratos y demás para comprobar que vive en el domicilio

Acta ante el IMSS para comprobar que está como trabajador activo

Recibos de nómina timbrados con su comprobante fiscal

Documentar el depósito del reembolso, así como una carta de haber recibido el dinero.

La Subsecretaría de Administración Tributaria Nuevo León (SATNL) tiene un plazo de 10 días hábiles para requerir información adicional y, de ser necesario, negar el estímulo.

Trámite en línea

La reforma establece que “se habilitará el trámite en línea, donde el contribuyente podrá ver en tiempo real el estado de su solicitud, así como si existe algún requerimiento de información y la propia resolución del asunto. En aquellos casos en que el patrón cuente con insolvencia económica para cubrir dicho estímulo, deberá de dar a conocer a la SATNL para que de manera inmediata emita la resolución de respuesta al aviso de aplicación del estímulo fiscal. De igual forma, los patrones estarán obligadas únicamente a entregar el estímulo hasta por el monto que pagaron en promedio mensual del ISN del ejercicio fiscal anterior, el excedente deberá entregarse de forma proporcional a los trabajadores o empleados, basando este cálculo en el pago realizado en el mes anterior. Fiscalia señaló que faltará definir, en la práctica, algunos aspectos técnicos de cómo realizar ese cálculo “de forma proporcional” a los trabajadores, así como también la manera de documentar estos rembolsos en el recibo electrónico de nómina. Además, considera que debido a que se trata de reembolsos, estos deberán clasificarse como pagos que no se consideran ingreso de los trabajadores. Para esto, deberá analizarse con detenimiento, para cada caso, la manera en que se plasmarán las cantidades en el comprobante.