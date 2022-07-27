En México existen 14 mil 324 donatarias autorizadas, entre ellas la Cruz Roja Mexicana, de acuerdo con datos del SAT. Debido a la exigencia de requisitos y obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener donativos de deducibles de impuestos, 102 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han cerrado entre 2021 y el primer semestre de 2022, informó Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). El directivo explicó a El Financiero que la carga administrativa de las OSCs les genera costos, ya que deben protocolizar muchos trámites ante notario público. "El año pasado 78 organizaciones perdieron la autorización de donatarias autorizadas y en el primer semestre de 2022 van 24 organizaciones" declaró en entrevista con el diario. Las donatarias autorizadas son aquellas organizaciones civiles, fideicomisos o asociaciones sin fines de lucro que cuentan con autorización del SAT para recibir donativos deducibles de impuestos y tienen distintas obligaciones fiscales que cumplir. Datos de la Cemefi revelan que los donativos deducibles de impuestos han bajado en un 20 por ciento para las OSCs, por lo que han tenido que incrementar sus ingresos propios. Además, Bucio señala que las organizaciones de este tipo están preocupadas por no perder la característica de donataria autorizada, entonces sus costos administrativos y formales han aumentado, lo que ha ocasionado el cierra de muchas OSCs.

Donatarias autorizadas tras reforma fiscal

La reforma al Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que entró en vigor este año, establece que las personas físicas sólo pueden deducir hasta el 15% del total de sus ingresos, y que los deducibles por donativos ya no estén en otra bolsa aparte, sino dentro de esta misma. Este año seincluyeron los donativos en el límite global de deducciones personales, que aproximadamente es equivalente a 163,000 pesos. Dentro de estos deducibles se encuentra gastos médicos, seguros de vida, hipoteca, gastos funerarios, colegiaturas, transporte escolar obligatorio, entre otros. Es decir, las personas físicas tienen menos margen para deducir impuestos y, por lo tanto, deberán decidir si deducen sus gastos fijos, como los médicos o deducen sus donativos a organizaciones de la sociedad civil. Por ello, las donatarias autorizadas, enfrentan el riesgo de perder su autorización para recibir donativos, porque el formato de declaración fiscal disponible para ellas les impide demostrar que sus ingresos provienen de su actividad central, explicó al periódico Reforma, Virginia Ríos, fiscalista y profesora de la Universidad Iberoamericana. En México existen 14 mil 324 donatarias autorizadas, entre ellas la Cruz Roja Mexicana, de acuerdo con datos de la autoridad fiscal. El balance de las afectaciones a las OSC tras la reforma fiscal, según Ricardo Bucio, se verá reflejado en el segundo semestre de este año, debido a que es en este periodo donde se concentran los donativos deducibles.