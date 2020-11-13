Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que la medida será aprobada a más tardar en diciembre.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que la medida será aprobada a más tardar en diciembre.

Hoy, Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio a conocer que ya recibió la reforma al outsourcing, o subcontratación, que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa de ley reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Para esto, la reforma se basa en tres ejes principales:

Subcontratación de personal. Se prohíbe que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La funcionaria explicó que esto quiere decir que se prohibirá que las empresas simulen sus relaciones laborales, contando con trabajadores contratadas por otras empresas. Servicios especializados y obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público. Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

Por último, Sauri dijo que la iniciativa pasó a las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

AMLO espera que se apruebe sin problemas

En la conferencia mañanera de ayer, cuando presentó la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar “seguros de que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y, en su caso, podrá aprobarse; ojalá sea lo más pronto posible”.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo la medida será aprobada a más tardar en diciembre para entrar en vigor en enero de 2021. De acuerdo con el coordinador de Morena, “no habrá dificultades, salvo con algunos grupos, pero va a salir adelante porque beneficia a los trabajadores. Nadie puede estar en contra de beneficiar a los trabajadores”.

Con información de El Financiero, Multimedios y Forbes https://www.elfinanciero.com.mx/economia/diputados-reciben-iniciativa-de-amlo-para-reformar-outsourcing-la-turna-a-comisiones https://www.multimedios.com/nacional/diputados-reciben-y-turnan-iniciativa-sobre-outsourcing https://www.forbes.com.mx/politica-reforma-amlo-outsourcing/

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