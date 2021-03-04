La empresa busca recibir el mismo tratamiento fiscal que Walmart. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige de Alsea el pago de impuestos por los generados ingresos en la compra de VIPS ...

La empresa busca recibir el mismo tratamiento fiscal que Walmart. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige de Alsea el pago de impuestos por los generados ingresos en la compra de VIPS a Walmart. En febrero de 2020, el fisco pidió 3 mil 881 millones de pesos, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. En su momento, la empresa decidió impugnar la decisión del fisco, pero ya están llegando a un acuerdo con la autoridad, como lo aseguró el presidente de Alsea, Alberto Torrado. “Hemos tenido una muy buena conversación con las autoridades y estamos en el proceso de cerrar esto”, dijo el empresario en conferencia acerca de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2020.

Torrado expresó la autoridad accedió a hacer algunos ajustes en la valuación para que le den a Alsea el mismo tratamiento fiscal que se le dio a Walmart de México.

Según reporta El Economista, la adquisición de VIPS se dividió en tres rubros: el valor de las acciones, el valor de los activos y el valor de la marca. Lo que Alsea busca es cambiar la valuación del tercero de estos elementos, para darle un tratamiento fiscal más conveniente.

“Hace 15 días tuvimos reuniones con las autoridades, fue buena, aceptaron que al igual que Walmex tuvo ajuste, nosotros tendremos una simetría fiscal, y eso nos ayudará en términos de tener una mejor valuación para la marca, y seremos capaces de amortizar eso en 5% por año, pero vamos a tener que quitar algunos beneficios fiscales que tenemos hoy en día, pero en el corto tiempo eso no nos impacta, pero creo que ya tuvimos una buena conversación con las autoridades, y estamos cerca de cerrar esto”, explicó, según reporta El Financiero.

En este punto cabe hacer una aclaración: no debe confundirse la expresión "simetría fiscal", usada por el empresario, con el principio contable homófono de que todo ingreso por el que se paga un impuesto debería ser deducible para el contribuyente de quien vienen los recursos. Sin embargo, hay que decir, el principio contable de la simetría fiscal no viene contenido en la ley, pues la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) contiene varios casos de artículos no deducibles. Asimismo, la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dice que las contribuciones de los mexicanos son obligatorias y que deben ser proporcionales y equitativas, pero en ningún lugar dice que deberían ser simétricas.

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