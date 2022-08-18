La autoridad aumentó en 69 por ciento el número de personas físicas reportadas por créditos firmes al Buró de Crédito

El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el historial crediticio de personas y empresas. Dicho historial crediticio muestra tanto los pagos puntuales y adecuados como los atrasados. A las personas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidos y así tienen más probabilidades de obtener nuevos financiamientos.

¿Quién me puede reportar al Buró de Crédito?

El Buró de Crédito indica que existen más de 500 otorgantes de financiamientos que aportan información de personas físicas, y más de 630 que aportan información de empresas y personas físicas con actividad empresarial. Entre los otorgantes de crédito que aportan información se encuentran: instituciones bancarias, emisores de tarjetas de servicio, arrendadoras, empresas de financiamiento automotriz, hipotecario y de bienes en general, tiendas departamentales y empresas comerciales.

El SAT también me puede reportar al Buró de Crédito

Pero de acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también puede boletinar a un contribuyente ante el Buró de Crédito cuando éste tenga un adeudo sin pagar. Es decir, cuando tenga algo que se llama crédito fiscal firme. La autoridad fiscal clasifica los adeudos o créditos fiscales de los contribuyentes de dos maneras: como exigibles y firmes.

Los exigibles se refieren al incumplimiento de responsabilidades por las que la autoridad fiscal notifica al contribuyente para que se ponga al corriente con sus obligaciones fiscales. Tras la llegada de la notificación puede impugnarse el crédito.

Los firmes se refieren a los adeudos que no se pagan ni se impugnan, y por los cuales los contribuyentes pueden ser reportados al Buró de Crédito.

En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que si el SAT notifica un adeudo y el contribuyente no lo paga ni lo impugna, entonces envía un reporte al Buró de Crédito.

El SAT está presionando a los contribuyentes

En los últimos años, el SAT aumentó en 69 por ciento el número de personas físicas reportadas al Buró de Crédito. "En el contexto de la pandemia, la autoridad fiscal está presionando a los contribuyentes porque quiere cobrar los créditos fiscales que algunos de ellos adeudan, y una forma de presionarlos para que paguen es reportándolos al Buró de Crédito", señaló Ríos Hernández. La especialista explicó que con esto se presiona a los contribuyentes, porque si quieren obtener un financiamiento para tener dinero o para adquirir algún activo, si tienen mala reputación debido al reporte del SAT, lo más seguro es que se los nieguen.