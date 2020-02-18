El SAT le fincó un crédito fiscal a Angélica Fuentes por 907 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que la empresaria Angélica Fuentes tiene un crédito fisc...

El SAT le fincó un crédito fiscal a Angélica Fuentes por 907 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que la empresaria Angélica Fuentes tiene un crédito fiscal por 907.5 millones de dólares. Este es uno de los créditos fiscales más importantes para una persona física en los últimos años. El 10 de enero, la Administración Desconcentrada de Recaudación en Chihuahua giró un mandamiento de ejecución en su contra. Con esto, el SAT ya puede embargar bienes para garantizar el pago. El SAT dictaminó el crédito fiscal en junio de 2019. En ese momento la Administración Central de Fiscalización Estratégica determinó que se debían 509 millones de pesos. El resto de lo que debe la empresaria tiene que ver con multas, actualizaciones y recargos. En 2016, el SAT detectó ingresos no justificados por 370 millones de pesos durante 2012. Por eso, aseguró seis cuentas de la empresaria de manera precautoria. Los impuestos no pagados se originaron en 2012, cuando Fuentes estaba casada con Jorge Vergara, dueño de Grupo Omnilife. En esa época, Fuentes era directora de varias empresas de Vergara. Como Fuentes no fue localizada en su domicilio fiscal, el SAT publicó sus resoluciones vía estrados. Una razón más para habilitar el buzón tributario. Además de su trabajo en Omnilife, la empresaria trabajó en el sector del gas natural con la empresa Grupo Imperial. Con información de Reforma.

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