Con el escenario más optimista, la reforma fiscal por venir tendría un resultado por debajo de la recaudación latinoamericana media. La reforma fiscal que se proyecta aprobar este año para entrar en vigor en 2022, podría incrementar entre 1 y 3 puntos porcentuales la recaudación como proporción del producto interno bruto (PIB), según el funcionario al que se pregunte. De acuerdo a Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la reforma fiscal podría incrementar la recaudación en hasta tres puntos del PIB al final del actual sexenio, en 2024. El funcionario hizo esta declaración en abril. Sin embargo, posteriormente la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró que el alcance recaudatorio de la misma sería de de unos 200 mil millones de pesos, lo que equivaldría a un punto del producto interno bruto mexicano. Hay que decir que incluso en el escenario más optimista, el del subsecretario Yorio, la recaudación quedaría por debajo de la media de los países que pertenecen a América Latina y el Caribe. De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019 México se ubicó en la posición 22 de 26, sólo por encima de Panamá, Paraguay, República Dominicana y Guatemala, en ese orden. Los datos recabados por la OCDE excluyen a Venezuela, pues no hay información al respecto. Como proporción de su producto interno bruto, nuestro país recaudó en aquel año 16.5%. La media latinoamericana fue de 22.9% y la de los países miembros de la OCDE, 33.8%. Esto quiere decir que si la reforma fiscal por venir fuera tan exitosa como lo planteó Yorio, México tendría una recaudación de 19.5 puntos del PIB, por debajo de la media latinoamericana. Como referencia, la reforma fiscal implementada en 2014, aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, incrementó los ingresos tributarios en 4.7%.

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