El gobierno local estableció una política fiscal de no creación de nuevas contribuciones, por lo que solo incluyó un ajuste de acuerdo con la inflación Los impuestos y derechos locales son los que ...

El gobierno local estableció una política fiscal de no creación de nuevas contribuciones, por lo que solo incluyó un ajuste de acuerdo con la inflación Los impuestos y derechos locales son los que cada entidad federativa se encuentra facultada para requerir de los contribuyentes. El año está iniciando y es un buen momento para conocer las reformas fiscales en materia de contribuciones locales en la Ciudad de México (CDMX). Las iniciativas de reformas, presentadas por la jefa de gobierno ante el Congreso de la CDMX, se dieron a conocer el 30 de noviembre de 2022 y entraron en vigor a partir del 2023.

Modificaciones en contribuciones locales en la CDMX

Como parte de las modificaciones en contribuciones locales en la CDMX para 2023, entre otras, la especialista Mabel Salazar, destacó las siguientes en un artículo para Soy Conta:

No creación de nuevas contribuciones

Se establece una política fiscal de no creación de nuevas contribuciones, por lo que solo se contempla un ajuste de acuerdo con la inflación.

Impuesto predial

Se propone publicar nuevamente las matrices de características y de puntos y las normas de aplicación necesarias para la determinación del valor catastral base del impuesto predial, entre ellas la relativa al 8% de incremento por concepto de instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, respecto de lo cual los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación han declarado su inconstitucionalidad.

Impuesto sobre adquisición de inmuebles

Se aplicará una reducción equivalente al 50% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles únicamente en caso de que la adquisición se derive de una sucesión por herencia; siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero, de la fracción I, del artículo 115 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Derechos por el suministro de agua

Se busca otorgar una condonación en el pago de los Derechos por el Suministro de Agua a partir del año 2018 a los usuarios de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), así como a los mercados y concentraciones públicas que hayan recibido el suministro de agua de modo insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Para esto, se prevé que a más tardar el 13 de marzo de 2023 se emita un Dictamen Técnico que contendrá las zonas en que aplique el beneficio. Salazar explica que hay algunos otros beneficios fiscales próximos a emitirse durante el mes de enero, entre ellos los programas de subsidios al Impuesto Predial y disposiciones que afectan el impuesto sobre tenencia vehicular.