Este miércoles, el banco BBVA Bancomer depositó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la cantidad de mil millones de pesos, que se suman a los 2 mil 200 mdp pagados el pasado marzo. En total, la subsidiaria mexicana del banco español hizo un pago complementario de 3 mil 200 millones de pesos al SAT, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2008 y de 2012 a 2015. En un comunicado, BBVA Bancomer informó que luego de haber llegado a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), procedieron al pago de poco más de 3 mil 200 millones de pesos relativos al adeudo por el impuesto sobre la renta (ISR). La empresa informó que gracias a este acuerdo se terminarán las diferencias de criterio en materia de ISR con el órgano recaudador. Esta acción se suma a la estrategia del gobierno federal de negociar con los grandes contribuyentes para hacer efectivo el pago de impuestos atrasados, al igual que lo ha hecho con otras seis grandes compañías durante el presente año. Entre las empresas que han saldado sus obligaciones fiscales se encuentra Grupo Modelo que pagó 2 mil mdp, recientemente fue IBM México quien liquidó más de 600 millones de pesos. También América Móvil liquidó 8 mil millones mientras que Walmart desembolsó una cifra similar por la venta de Vips.
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