De acuerdo con el procurador fiscal, varias empresas que emiten facturas falsas han comenzado operaciones en otras países del continente. A partir de la cambio de administración, el gobierno federal empezó una cruzada contra las empresas de facturación simulada a través de diferentes acciones entre las que destaca la reforma penal fiscal para equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada. Ante la presión que están recibiendo, las empresas que operan en nuestro país como factureras están exportando sus actividades a otros países, comentó Carlos Romero Aranda, procurador de fiscal de la federación. En la reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el procurador destacó que ha tenido comunicación con autoridades de América Latina y se ha detectado que varias factureras falsas de México han empezado actividad en otros países. “México es el creador de esta figura y no sólo eso, esta figura se está exportando a otros países. Tuve el intercambio con algunas autoridades de Sudamérica y estamos viendo que grupos factureros están migrando para allá, también con la subcontratación de servicios o el outsourcing, son esquemas que se están exportando”, comentó Romero. Carlos Romero destacó que los grandes consumidores de la compra de facturas ilegales eran los gobiernos estatales, especialmente de los servicios de inteligencia. Los casos más detectados son de servicios intangibles.

“La defraudación fiscal o comprar facturas era el deporte nacional, todo el mundo compraba facturas... los grandes consumidores de facturas eran los gobiernos y mucha de la facturación que había, eran sobre (servicios) intangibles, los casos más importantes que tenemos son de intangibles”

Alistan acuerdos con estados para combatir el fraude fiscal

Mañana se firmará el acuerdo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) un compromiso con todas las entidades federativas para atacar la evasión fiscal y elevar la recaudación de los estados. “La única autoridad que tiene facultad para perseguir delitos fiscales federales es la Procuraduría Fiscal; las entidades tienen facultad para revisar, determinar, liquidar y en su caso hacer efectivas contribuciones federales coordinadas pero no para presentar denuncias por defraudación fiscal. Lo que estamos haciendo es establecer los mecanismos para que nos den vista, poder llevar a cabo las investigaciones conjuntamente y en todo caso todo lo que se cobre sea para los estados”, destacó el procurador Carlos Romero. Hasta el momento solamente se ha firmado este tipo de convenio con el gobernador de Chihuahua.

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