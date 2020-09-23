Raquel Buenrostro, jefa del SAT, cree que el fisco podrá aumentar la recaudación en 2021 sin necesidad de una reforma fiscal. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, espera que las acciones tomadas este año den frutos importantes en 2021. De acuerdo con el plan de la funcionaria, en 2021 podríamos ver un aumento de 150 mil millones de pesos o 2% del PIB en la recaudación. Esto sería el resultado de algunas de las medidas que el SAT está implementando actualmente. Por ejemplo, el combate a factureras y a la evasión fiscal, así como el fortalecimiento en la inspección fiscal en aduanas y comercio exterior.

Aduanas, comercio exterior y grandes contribuyentes

Buenrostro explicó en conferencia de prensa que este aumento se logrará sin necesidad de una reforma fiscal. Las acciones tomadas en aduanas y comercio exterior ayudarán a alcanzar este objetivo. De acuerdo con la funcionaria, actualmente el SAT trabaja con la Secretaría de Marina, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Instituto Nacional de Migración en estos temas. Si logran abatir el contrabando en aduanas, Buenrostro estima obtener 150 mil millones de pesos adicionales. Este monto sería suficiente para no aplicar una reforma fiscal. Otra parte del plan es aumentar el comercio exterior. En agosto de este año, los ingresos tributarios se ubicaron en 2 billones 262 mil pesos; sin embargo, se registró una caída de 0.5% en términos reales frente a 2019. En este año, el comercio exterior tuvo una caída de 16%. Por último, están los grandes contribuyentes. Este año, se revisaron 650 del padrón de 12 mil 500 grandes contribuyentes del país. Es decir, quedan muchos por analizar. Buenrostro cree que ahí todavía encontrará márgenes para mejorar la fiscalización.

El peor año ya lo vivimos

Buenrostro espera que la situación económica del país se recupere en 2021. Para entonces, según la funcionaria, ya tendremos una vacuna; además, la gente regresará al trabajo y se abrirán las fronteras. En este sentido, la jefa del SAT cree que ya vivimos el peor año. Esta es la otra razón por la cual no se necesitará una reforma fiscal. Con sus medidas, espera recaudar un 2% adicional del PIB. De acuerdo con estimaciones de la OCDE, las reformas fiscales aumentan los ingresos tributarios en 2.5% del PIB, en promedio. Con información de La Jornada y La Razón https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/22/sat-continuara-aumentando-recaudacion-en-2021-879.html https://www.razon.com.mx/negocios/estima-sat-obtener-ingresos-2-pib-descarta-reforma-fiscal-406245

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