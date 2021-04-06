El nuevo acuerdo establece que los empleados subcontratados deben pasar a la nómina del patrón real en un periodo de tres meses. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró ...

El nuevo acuerdo establece que los empleados subcontratados deben pasar a la nómina del patrón real en un periodo de tres meses. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de subcontratación y reparto de utilidades. Estos son algunos de los puntos más importantes del acuerdo:

Prohibición de la subcontratación de personal para actividades que forman parte del objeto social de la empresa.

Se podrán subcontratar servicios especializados cuando no formen parte del objeto social de la empresa.

Creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación.

Responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de incumplimiento de la subcontratista con el trabajador.

Dos métodos para calcular el reparto de utilidades: límite de tres meses de salario, o el promedio de la participación recibida en los tres últimos años.

Un plazo de tres meses para que los empleados subcontratados pasen a la nómina del patrón real.

3 meses para cambiar la nómina

Este último punto es muy importante, ya que desde que iniciaron los debates sobre subcontratación, empresarios y especialistas pidieron por lo menos seis meses para hacer la transición. De acuerdo con Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE, el plazo de tres meses empieza cuando la Secretaría del Trabajo publique los lineamientos para que las empresas se registren en el padrón, que sería el 1 de mayo. Es decir, al final las empresas tendrán solamente cuatro meses para adaptarse al nuevo esquema y cambiar la nómina. El nuevo acuerdo debe ser enviado a la Cámara de Diputados.

Todavía no conocemos la versión final

De acuerdo con varios especialistas, todavía debemos esperar a que el proyecto pase por la Cámara de Diputados para saber exactamente en qué consistirán los cambios. En entrevista con El Economista, Héctor Márquez, presidente de la Asociación de Empresas de Capital Humano (AMECH), explicó que lo más probable es que las empresas de subcontratación no se irán del país; sin embargo, sí tendrán una menor facturación. También dijo que la mayoría de las empresas que utilizan esta figura son microempresas. Por eso, se debe idear una alternativa para que puedan seguir utilizando estos servicios, o pasarán a la informalidad. En entrevista con el mismo medio, el abogado laboral Alejandro Avilés, dijo que todavía no se define que es la especialidad o especialización. Si esto no se corrige, podría existir discrecionalidad en la autorización a las empresas. Por otro lado, la Coparmex parece estar conforme con el acuerdo. En su cuenta de Twitter, dijo que en un paso para la reactivación económica y la competitividad. https://twitter.com/Coparmex/status/1379250866448916481 Con información de Reforma, El Economista y Forbes https://www.reforma.com/dan-3-meses-a-empresas-para-eliminar-outsourcing/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-empresas-y-sindicatos-pactan-poner-limites-al-outsourcing-20210406-0004.html https://www.forbes.com.mx/amlo-acuerdo-empresarios-outsourcing-utilidades/

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