Este plan busca transformar la economía con 2,000 proyectos, 277 mil millones USD en inversión, 1.5 millones de empleos y nuevos parques industriales

Este plan busca transformar la economía con 2,000 proyectos, 277 mil millones USD en inversión, 1.5 millones de empleos y nuevos parques industriales

El Gobierno de México ha presentado el ambicioso “Plan México”, una estrategia que busca transformar la economía del país y posicionarlo entre las grandes potencias económicas mundiales. Con una inversión proyectada de 277 mil millones de dólares y más de 2,000 proyectos en puerta, el plan promete reconfigurar las cadenas de suministro en Norteamérica, impulsar sectores clave y crear empleos de alto nivel.

Claves del Plan México

1. Fast Track en inversiones:

Los proyectos de inversión serán aprobados en un año, reduciendo el proceso actual de dos años y medio. Esto busca aumentar la inversión total al 27% del PIB y colocar a México como la décima economía mundial para 2030.

2. Sectores estratégicos:

Las industrias textil, automotriz, farmacéutica, aeroespacial, agroindustrial y de electromovilidad serán las principales beneficiadas.

3. Desarrollo industrial:

Se construirán 10 nuevos parques industriales en ubicaciones aún no reveladas y se creará un fondo especial para pequeñas y medianas empresas (PyMES).

4. Generación de empleo:

Se estima la creación de 1.5 millones de empleos especializados en manufactura y tecnología avanzada.

5. Reconfiguración comercial:

Mientras China creció su participación en el comercio global de 1.8% en 2000 a 13.6% en 2023, Norteamérica bajó del 19.8% al 13.8%. El Plan México busca revertir esta tendencia y fortalecer la región.

6. Impacto en el PIB:

Se espera un crecimiento adicional de 1.2% en el PIB mexicano gracias a la reestructuración de las cadenas de suministro en la región.

Reacciones y expectativas

Empresarios y líderes como el Consejo Mexicano de Negocios han calificado al Plan México como el proyecto más innovador de los últimos años. Sin embargo, muchos destacan la importancia de una implementación eficiente para garantizar su éxito.