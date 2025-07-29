El Gobierno federal eleva de 19 % a 33.5 % el arancel para mercancías importadas por paquetería menores a 2,500 USD. Conoce a quién afecta, cuánto sube el impuesto y las nuevas reglas para envíos d...

El Gobierno federal eleva de 19 % a 33.5 % el arancel para mercancías importadas por paquetería menores a 2,500 USD. Conoce a quién afecta, cuánto sube el impuesto y las nuevas reglas para envíos desde China, EE.UU. y Canadá La Autoridad fiscal anunció que, a partir del 15 de agosto, se incrementará de 19 % a 33.5 % el impuesto de importación aplicable a mercancías traídas por empresas de mensajería o paquetería con valor aduanal de hasta 2,500 USD.

¿Por qué cambia el impuesto?

El ajuste, justificado por la necesidad de proteger a la industria nacional—especialmente los sectores textil y calzado—, impactará con mayor fuerza a los paquetes provenientes de países sin tratado de libre comercio con México, como China. Plataformas de comercio electrónico tipo Shein o Temu verán encarecidos sus envíos.

Comparativo de aranceles para un pedido de 500 USD

Origen Arancel vigente (hasta 14-ago) Arancel a partir del 15-ago Impuesto a pagar (500 USD) China u otros países sin TLC 19 % 33.5 % 167.50 USD EE.UU. / Canadá (valor > 117 USD) — 19 % 95.00 USD EE.UU. / Canadá (50–117 USD) 17 % (sin cambios) — EE.UU. / Canadá (< 50 USD) Exento (sin cambios) —

Cómo quedan las nuevas categorías de envíos

Pedidos < 50 USD desde EE.UU. o Canadá: continúan libres de impuesto.

desde EE.UU. o Canadá: continúan libres de impuesto. Pedidos entre 50 USD y 117 USD (T-MEC): mantienen el arancel de 17 %.

(T-MEC): mantienen el arancel de 17 %. Pedidos > 117 USD provenientes de EE.UU. o Canadá: pagarán 19 %.

provenientes de EE.UU. o Canadá: pagarán 19 %. Todos los pedidos ≤ 2,500 USD de países sin TLC (p. ej. China): tributarán 33.5 %.

Impacto para compradores y negocios

Empresas de paquetería retendrán y enterarán el nuevo impuesto al momento de la importación, mientras que los consumidores verán reflejado el cargo extra en el costo final de su pedido. Para vendedores nacionales, la medida busca equilibrar la competencia frente a la entrada masiva de artículos de bajo precio.

Qué pueden hacer los usuarios frecuentes