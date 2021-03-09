El empresario Raúl Beyruti ha sido investigado por delitos fiscales desde hace más de 10 años. El 25 de febrero, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró una or...

El empresario Raúl Beyruti ha sido investigado por delitos fiscales desde hace más de 10 años. El 25 de febrero, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti Sánchez, quien es fundador y presidente de GINgroup y es conocido como el “rey del outsourcing“. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo con información publicada por Reforma, la orden de aprehensión indica que entre 2014 y 2017, Beyruti Sánchez recibió en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de cinco empresas:

Pioneros en Administración S.A. de C.V.

Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V.

Tikhvin S.A. de C.V.

Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V.

Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V.

Las cinco empresas fueron constituidas entre el 2008 y el 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y la Ciudad de México. Pero cuatro de las empresas mencionadas son “factureras”. Además, de acuerdo con el juez que giró la orden, existen indicios de que esos pagos fueron una simulación. Hasta el momento, Beyruti se encuentra prófugo de la justicia.

8 denuncias contra Beyruti

Ayer, durante la presentación de la Guía de flujos financieros relacionados con la trata de personas, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que han presentado ocho denuncias contra Beyruti. De acuerdo con el funcionario, las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) son tanto personales como contra las empresas de Beyruti. Según explica Reforma, el empresario ha sido investigado por delitos financieros y fiscales desde hace más de 10 años. En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) integró tres averiguaciones previas contra él, pero nunca llegaron a procesos penales.

La primera, en 2011, fue por un presunto fraude de 19 millones de pesos. El empresario fue denunciado como accionista y administrador único de Grupo Sanlo Promociones y Desarrollos de México S.A DE C.V.

Un mes después, la segunda fue por fraude de ocho millones de pesos; esta vez como administrador único y accionista de Alta Capacitación B y V S.A. de C.V.

La tercera, en marzo de 2012, fue por un fraude de cinco millones de pesos. Esa vez, como administrador único y accionista de Imagen y Talento de Personas de Servicios Profesionales S.A. de C.V.

Además, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) también inició una investigación por lavado de dinero contra Beyruti.

Características de las empresas ‘factureras’

Entre otras cosas, como características de las empresas que entregaron dinero al “rey del outsourcing”, el juez señaló lo siguiente:

Cuatro de las empresas mencionadas cuentan con registro patronal, pero los empleados registrados fueron dados de baja en su totalidad.

En cuanto a lo material, puede observarse de los informes de investigación criminal que al menos los domicilios de dichas personas morales no fueron localizados o conocidos por los vecinos de esos lugares, por lo que al no existir un lugar en el que puedan operar de acuerdo a su actividad, es incuestionable que materialmente no cumplen con su objeto.

Cuatro fueron declaradas definitivamente como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) por la autoridad hacendaria. Es decir, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que expidieron respaldan actividades, actos de comercio y servicios inexistentes. Así que las operaciones amparadas en los CFDI que emitieron no se realizaron, lo que otorga, al menos indiciariamente, el origen ilícito de esos recursos.

Puedes leer más sobre estas factureras aquí. Con información de Reforma y Sin Embargo https://www.reforma.com/suman-8-denuncias-de-uif-contra-rey-del-outsourcing/ar2139707 https://www.sinembargo.mx/08-03-2021/394853

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.