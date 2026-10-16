Aire acondicionado en el negocio: ¿qué costos se pueden deducir y cómo se comprueba?

El aire acondicionado de un negocio no solo influye en la comodidad de quienes trabajan o compran allí. En una cafetería, una tienda de ropa, una oficina, un salón de belleza o un pequeño restaurante, también puede formar parte de la infraestructura necesaria para operar con normalidad. Sin embargo, que un equipo se use dentro de un local no significa, por sí solo, que pueda restarse de los impuestos de inmediato. La deducibilidad depende de la relación real entre el equipo, la actividad del negocio y la documentación que respalda la operación.

La distinción importa porque adquirir, instalar y mantener un sistema de climatización suele involucrar una inversión: el equipo, la mano de obra, los materiales eléctricos y, en ciertos casos, adecuaciones al inmueble. Antes de registrar el gasto, conviene separar lo que corresponde a una compra personal de lo que puede justificarse como un recurso indispensable para generar ingresos.

El punto de partida: ¿para qué se usa el equipo?

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las deducciones autorizadas deben ser estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. En términos prácticos, no basta con afirmar que el aire acondicionado hace más agradable el lugar: es necesario poder explicar por qué su funcionamiento guarda relación con el negocio.

En un local que recibe público durante jornadas calurosas, el sistema puede contribuir a que clientes y personal permanezcan en condiciones adecuadas. También es relevante en espacios donde la temperatura afecta productos, equipos electrónicos o procesos de trabajo. No es la misma situación la de una unidad instalada en un área abierta al público que la de un aparato colocado en una habitación de uso privado sin vínculo claro con la actividad económica.

La evidencia no depende únicamente de una fotografía. El giro registrado, el domicilio fiscal o establecimiento, el contrato de arrendamiento, la distribución del local y la descripción en la factura ayudan a sostener el contexto. La lógica fiscal se construye con hechos comprobables, no con la mera existencia del aparato.

Compra e instalación: ¿cuándo se trata de una inversión?

Un sistema de climatización que permanece en el negocio y se utiliza durante varios ejercicios normalmente debe revisarse como una inversión o activo fijo, en vez de tratarse automáticamente como un gasto corriente. La LISR define las inversiones como los activos fijos, gastos y cargos diferidos, además de los gastos preoperativos; el activo fijo incluye bienes tangibles que se usan para realizar las actividades del contribuyente y que se demeritan por el uso o el transcurso del tiempo.

Por ello, importa distinguir entre el equipo nuevo y un servicio aislado. La limpieza preventiva, la reparación de una fuga o el cambio de un componente menor pueden tener un tratamiento diferente al de adquirir e instalar una unidad completa. Cuando la intervención agrega un bien durable o mejora de manera sustancial la instalación, debe documentarse con cuidado para determinar su registro contable y fiscal.

La elección técnica también debe responder al espacio. En un negocio con áreas separadas, un sistema tipo un minisplit York puede ser una alternativa entre diversas marcas y configuraciones; lo relevante no es la marca, sino que la capacidad, el voltaje y la instalación correspondan con el establecimiento. Comprar un equipo sobredimensionado o impropio para el local no invalida por sí mismo una operación, pero dificulta explicar su necesidad y eleva los costos de uso.

Para personas físicas con actividad empresarial y profesional, el artículo 105 de la LISR señala que las inversiones se deducen en el ejercicio en que inicia su utilización o en el siguiente, incluso si no se ha erogado por completo el monto original. En cualquier régimen, la aplicación concreta cambia según el contribuyente y el bien, por lo que no conviene asumir un porcentaje de depreciación sin clasificar correctamente el equipo y sin revisar el régimen fiscal aplicable.

La factura debe describir lo que realmente ocurrió

Un CFDI a nombre del negocio es una pieza central, pero tampoco sustituye el resto de la evidencia. La información del SAT sobre requisitos de factura contempla, entre otros datos, RFC de emisor y receptor, descripción del bien o servicio, importe, impuestos y forma de pago. Si se adquiere el aparato y la instalación por separado, es útil que cada comprobante refleje esa separación en vez de concentrar conceptos ambiguos.

También es recomendable conservar la cotización aceptada, la orden de servicio, el comprobante de pago y la garantía. Si el proveedor instala la unidad, el documento de trabajo puede indicar el domicilio donde se realizó el servicio. Esos papeles permiten relacionar el CFDI con el establecimiento y con un equipo identificable.

La compra de un aire acondicionado de ventana plantea el mismo criterio aunque su instalación sea más sencilla.

Un aire acondicionado ventana puede ser funcional para un cuarto de servicio, una caseta o un local compacto, pero su deducción no deriva del formato del aparato. Lo determinante es que esté destinado a la actividad, que se cuente con documentación válida y que el registro corresponda a la naturaleza de la operación.

Deducir requiere coherencia, no solo una factura

La pregunta adecuada no es si cualquier aire acondicionado “se puede deducir”, sino si el negocio puede demostrar que el equipo era necesario para sus ingresos, que fue adquirido y pagado correctamente, y que se registró conforme a su naturaleza fiscal. La LISR y los criterios del SAT vigentes en 2026 ofrecen el marco general, pero el régimen del contribuyente, el monto, el tipo de adquisición y las características de la instalación pueden modificar el tratamiento.

Una factura válida, un pago rastreable y una relación clara con la actividad forman la base de una deducción defendible. Ante una compra relevante o una instalación ligada a un inmueble arrendado, revisar el caso con un contador ayuda a evitar que una decisión técnica termine en un problema fiscal.