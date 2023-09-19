En los primeros 7 meses del año, el fisco mexicano reportó 60 mil 275 registros de personas morales en el RFC Durante el periodo de enero a julio de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) experimentó un incremento en la inscripción de nuevos contribuyentes. En total, se sumaron al sistema un millón 403 mil personas físicas, lo que representa un impresionante aumento del 135 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2022. Además, se destacó un aumento significativo en las inscripciones de personas morales, con un total de 60 mil 275 registros, lo que se traduce en un incremento del 55 por ciento en comparación con el año anterior, según informó el SAT en un comunicado oficial. En el ámbito de las personas físicas, se observó un aumento del 168 por ciento en las inscripciones presenciales, con un promedio mensual de 167 mil 207 registros. Esto contrasta con los 62 mil 503 registros realizados en el mismo período de 2022. El SAT también resaltó que, hasta julio de 2023, se han realizado 16 veces más registros a través de ventanilla en comparación con el mismo período de 2018, pasando de 69 mil 795 a un millón 166 mil 855 registros. Asimismo, se destacó un incremento del 47 por ciento en la incorporación de personas físicas a través de inscripciones masivas, pasando de 158 mil 911 registros en el periodo de enero a julio de 2022 a 233 mil 134 en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuye principalmente a un incremento en las solicitudes de inscripción masiva, especialmente a través de la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de trabajadores, que aumentaron de 44 mil 552 a 45 mil 735 solicitudes.