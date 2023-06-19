La Carta Porte ha permitido reforzar los actos de fiscalización y el control en la entrada y salida de mercancías del país, destaca la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) infor...

La Carta Porte ha permitido reforzar los actos de fiscalización y el control en la entrada y salida de mercancías del país, destaca la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de enero a mayo de 2023, emitió 140 millones de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte. La autoridad fiscal indicó que esto lo hizo como medida para fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando. De acuerdo con el SAT, la emisión de CFDI con complemento Carta Porte, ha permitido lo siguiente:

Fortalecer el esquema para el traslado de las mercancías vía terrestre, marítima, aérea y fluvial.

Regularizar las operaciones comerciales relacionadas con los servicios de transporte de bienes o mercancías.

Reforzar los actos de fiscalización y el control en la entrada y salida de mercancías del país.

Proporcionar elementos a las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías de paso para verificar y acreditar su legal estancia o tenencia durante su traslado.

Este documento fiscal contiene toda la información relacionada a los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos. Además, identifica el medio por el que se transportan y ampara el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 19 de junio de 2023.