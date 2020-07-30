A partir de esa fecha empezarían a correr nuevamente los plazos y términos procesales.

El Tribunal Federal de la Justicia Administrativa (TFJA) retomará sus actividades presenciales a partir del 3 de agosto del presente año, luego de casi cinco meses de trabajo a distancia. A través de un acuerdo, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó levantar la suspensión de las actividades jurisdiccionales. “Se levanta a partir del primer minuto del día tres de agosto de dos mil veinte, la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por lo tanto, empiezan a correr plazos y términos procesales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 282, 365 y 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria”, se puede leer en el acuerdo. El TFJA reactivará en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a su cargo. Reanudando los plazos y términos procesales, reactivará la recepción, radicación y tramitación de promocionales presentadas físicamente, de igual manera el desahogo de diligencias que requiera la presencia de las partes.

Lineamientos para la reapertura

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió los lineamientos de seguridad sanitaria que deberán de implementarse obligatoriamente.

Instalación de filtros sanitarios.

Medidas de distanciamiento (1.5 metros de distancia)

Protección al personal. (cubrebocas, goggles, careta)

La flexibilidad y adecuación de las jornadas laborales.

La programación de las actividades laborales.

En el caso que un servidor público presente síntomas o la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2 se debe de avisar a su superior de dicha situación. Puedes revisar el comunicado de reanudación de actividades de la TFJA aquí. / Publicado: 29 julio 2020

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