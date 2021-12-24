Se considera segundo periodo general de vacaciones del SAT, el comprendido del 20 al 31 de diciembre de 2021.

Se considera segundo periodo general de vacaciones del SAT, el comprendido del 20 al 31 de diciembre de 2021.

El 6 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la segunda versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.

Vacaciones del SAT para la temporada navideña 2021

En el documento se establecen las vacaciones decembrinas para el personal del SAT. Es importante conocer estas fechas, porque estos días no se computan para efectos fiscales. La regla 2.1.6 indica que se considera segundo periodo general de vacaciones, el comprendido del 20 al 31 de diciembre de 2021.

Trámites en línea durante las vacaciones del SAT

Pero la autoridad fiscal indicó que los contribuyentes pueden realizar diversos trámites en línea. El SAT indicó que los contribuyentes pueden realizar diversos trámites a través de su portal de internet, como la generación o renovación de su contraseña y la renovación de su firma electrónica (e.firma), si caducó hace menos de un año. Los trámites que se pueden realizar en el portal del SAT son los siguientes:

Cambio de domicilio fiscal. Actualización de actividades económicas y obligaciones. Cierre de establecimiento. Apertura de establecimiento. Suspensión de actividades. Reanudación de actividades. Suspensión/reanudación de Actividades de asalariados. Generación y actualización de Contraseña. Renovación certificado de e.firma. Revocación de certificado de e.firma. Solicitud de certificado de sello digital. Declaraciones provisionales de actividades empresariales. Declaraciones provisionales servicios profesionales. Declaraciones provisionales arrendamiento. Declaraciones bimestrales RIF. Declaraciones informativas (ISR, IVA, IEPS, donativos, aportaciones). Declaración anual. Consulta o aclaración de Opinión del cumplimiento. Aviso de compensación. Consulta de trámite de devolución. Habilitación de Buzón Tributario y registro de medios de contacto. Modificación de clave de RFC. Estímulos región fronteriza ISR. Estímulos región fronteriza IVA.

Puedes ver el documento de la segunda versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 en el portal de internet del SAT.

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