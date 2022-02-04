La empresa telefónica Movistar deberá pagar cuatro mil 442 millones de pesos al fisco de impuestos atrasados desde 2014. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el crédito fiscal que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó a la empresa Pegaso PCS SA de CV, propiedad de telefónica Movistar. Se trata de un crédito fiscal por concepto de impuestos atrasados, actualización, recargos, multa por contribución omitida y multa de fondo por declarar pérdidas fiscales derivadas de una fusión en 2014. En ese año, la empresa utilizó una fusión de enero para deducir 9 mil millones de pesos de sus resultados contables, de acuerdo con datos de Proceso. Por lo anterior, el magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, declaró inoperantes los argumentos de la compañía, que impugnó la sanción al señalar que la concesión dejó de serle útil para obtener ingresos. La resolución del TFJA establece que la empresa telefónica Movistar deberá pagar cuatro mil 442 millones de pesos al fisco de impuestos atrasados desde 2014. De acuerdo con Proceso, la empresa española Telefónica compró Movistar, nombre legal es Pegaso PCS, S.A. de C.V. en 2002 a Alejandro Azcárraga Burrillo, y con ello se convirtió en el segundo proveedor de telefonía móvil en México; actualmente, controla cerca de 20% del mercado.

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