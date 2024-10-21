Las nuevas regulaciones de Infonavit permiten a los compradores de vivienda elegir plazos y montos de crédito, ofreciendo más flexibilidad y control sobre su financiamiento

Las nuevas regulaciones de Infonavit permiten a los compradores de vivienda elegir plazos y montos de crédito, ofreciendo más flexibilidad y control sobre su financiamiento

El Infonavit ha implementado cambios significativos en la forma de otorgar créditos conyugales y bajo el esquema Unamos Créditos, permitiendo a los derechohabientes personalizar las condiciones de su financiamiento. Esta medida busca facilitar la administración financiera y adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios.

Nuevas opciones para derechohabientes

El Infonavit ha introducido una importante modificación en sus políticas de crédito que transforma el proceso para quienes acceden a financiamiento bajo esquemas conyugales o mediante Unamos Créditos. A partir de ahora, los beneficiarios tendrán la opción de seleccionar no solo el monto total del crédito aprobado por el instituto sino también la porción de este monto que deseen utilizar, ofreciendo una mayor personalización según sus necesidades económicas y proyectos de vida.

Elección de Plazos de Pago

Además de la flexibilidad en el monto del crédito, los derechohabientes podrán decidir el plazo de pago, con opciones que van desde un año hasta treinta años. Este cambio está diseñado para adaptarse a las diferentes etapas de vida y capacidades de pago de los usuarios, facilitando así una planificación financiera más eficiente y accesible.

Consideraciones de edad y plazos

El Infonavit ha establecido límites de edad en relación con los plazos de pago para garantizar que los préstamos se ajusten a la proyección de vida laboral de los solicitantes. Para los hombres, la suma de su edad y el plazo del crédito no debe exceder los 70 años, mientras que para las mujeres el límite es de 75 años. Este criterio busca prevenir situaciones de endeudamiento insostenible en la jubilación.

Impacto en las mensualidades

Una implicación directa de estas nuevas opciones es la posibilidad de ajustar las mensualidades a un nivel que los usuarios consideren manejable. Si bien elegir un plazo más corto podría reducir el monto total del financiamiento disponible debido a las restricciones de ingreso, esta medida proporciona a los derechohabientes una herramienta adicional para manejar sus finanzas personales de manera más efectiva.